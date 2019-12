Star Wars Jedi Fallen Order: una mod per PC rende utilizzabile il New Game Plus

Il 2019 è praticamente arrivato agli sgoccioli e con poche settimane rimaste dell’attuale annata ludica non ci rimane altro che riguardare le opere già uscite. Sicuramente questi ultimi mesi non sono stati crudeli col popolo videoludico offrendogli prodotti a dir poco validi. Tra ritorni leggendari, capolavori preannunciati e sorprese a dir poco inaspettate la varietà non è mancata. Star Wars Jedi Fallen Order sicuramente potrebbe rientrare in pieno tra la categoria delle sorprese visto che il titolo Respawn Entertainment è riuscito a convincere gran parte del popolo videoludico.

Pur risultando un gioco praticamente più che buono Jedi Fallen Order riesce comunque ad avere qualche malus non indifferente. Vista la sua natura “souls-like”, il titolo Respawn avrebbe beneficiato in maniera non indifferente di una modalità New Game Plus. Tuttavia questa non è presente tra i piani della software house. A rimediare a questa “mancanza” è stata la fanbase del gioco che, attraverso l’ennesima mod, ha abilitato la suddetta modalità di gioco.

A prendersi i meriti di quest’impresa è l’utente Jordy_C che attraverso un save file del gioco è riuscito ad abilitare il New Game Plus. Il tutto è possibile grazie a un particolare Save File creato dall’utente in questione che rende possibile al giocatore iniziare una nuova partita con tutte le varie abilità sbloccate (tranne quelle chiave per progredire nel gioco). La particolare “mod” può essere gratuitamente scaricata dal seguente link! Ovviamente per usufruire di questo save file avrete bisogno della versione PC di Star Wars Jedi Fallen Order.

Sicuramente questo particolare Save File riuscirà a rendere l’opera dei Respawn molto più rigiocabile della sua versione “base”. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito! Vi ricordiamo che Star Wars Jedi Fallen Order è attualmente disponibile per PC, PlayStation 4 ed Xbox One.