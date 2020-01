Star Wars: nuovo gioco nel 2021 che porrà le basi per i nuovi film?

Nel 2019, in particolar modo negli ultimi mesi, Star Wars è stato un sorvegliato speciale per la maggior parte della popolazione mondiale. Non solo, infatti, è stato rilasciato l’Episodio 9, ultimo della nuova trilogia, ma EA e Respawn Entertainment hanno realizzato un gioco apprezzato da critica e pubblico: Star Wars Jedi Fallen Order. La domanda ora è: qual è il futuro della serie?

Disney, durante il Comic-Con di ottobre 2019, ha annunciato Project Luminous. Ora, GamesRadar ha rilasciato un report secondo il quale la prima opera facente parte di Project Luminous sarà un videogame. Inoltre, tale gioco farà da punto di partenza per una serie di nuovi libri, fumetti e altri contenuti a tema Star Wars, i quali convergeranno forse anche nei nuovi film.

I nuovi film dovrebbero essere legati al periodo dell’Alta Repubblica, ovvero circa tre o quattrocento anni prima della saga Skywalker. Non abbiamo idea di quali possano essere le piattaforme di riferimento per il nuovo gioco e non sappiamo chi si potrebbe occupare dello sviluppo: una buona possibilità è che sia uno dei team di EA, ma ovviamente è solo un’ipotesi. La data di uscita dovrebbe essere il 2021.

Per quanto conosciuta per i film, la saga di Star Wars è profondamente legata ai giochi: nel 1987 Star Wars The Roleplaying Game, gioco di ruolo da tavolo, ha espanso la lore originale, mentre nel 2003 Knights of the Old Repubblic ha saputo convincere tutti gli appassionati. Creare una nuova era di Star Wars con un gioco sarebbe sicuramente molto interessate.

Ricordiamo però che si tratta unicamente di rumor e che non vi è nulla di confermato ufficialmente. Diteci, però, voi cosa ne pensate? Che tipo di gioco vorreste vedere? Qualcosa di simile a Jedi Fallen Order o a Battlefront?