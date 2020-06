Star Wars Squadron si presenta con il trailer ufficiale

Già annunciato qualche giorno fa da Electronic Arts, è stato pubblicato da pochi istanti il primo trailer ufficiale di Star Wars Squadron. Il nuovo titolo ambientato nella galassia lontana lontana sviluppato da EA Motive Studios si è mostrato per qualche momento, in attesa che durante l’evento EA Play di questo giovedì si possa entrare ancora più nello specifico dell’esperienza che il titolo proporrà agli appassionati della storica IP spaziale.

Il trailer di Star Wars Squadron si apre mostrandoci un combattimento spaziale tra un X Wing e un Tie Fighter tramite una spettacolare cinematica. In questo titolo l’Impero e la Resistenza sono nuovamente impegnate a darsi battaglia nelle più disparate cornici spaziali, anche se questo primo trailer non ci fornisce alcuno spunto di gameplay. La prima sezione di gioco dovrebbe mostrarsi durante l’EA Play di giovedì 18, quando l’evento prenderà il via alle ore 1:00, orario italiano.

Il filmato si chiude mostrandoci quello che è l’artwork ufficiale di Star Wars Squadron e annunciando che il titolo uscirà il prossimo 2 ottobre. Non è ancora chiaro su quali piattaforme si potrà giocare al lancio a Squadrons, ma è molto probabile che il gioco arriverà su: PlayStation 4, Xbox One e Pc. Nessuna menzione, per il momento, di una versione del titolo anche per le console di prossima generazione PlayStation 5 e Xbox Series X.

Per vedere qualche spezzone in più di Star Wars Squadron ci toccherà attendere fino a questo giovedì quando, sul palco digitale dell’EA Play il primo gioco di Motive Studios tornerà a mostrarsi con nuove sequenze di gioco più approfondite. Cosa ne pensate di quanto visto fin’ora del nuovo gioco su Star Wars? Vi ha convito questo trailer d’annuncio di Star Wars Squadron? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.