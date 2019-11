Stardew Valley: il nuovo update include nuovi contenuti e un segreto per l’end-game

Nell’Olimpo dei giochi indipendenti ci sono molti grandi nomi e di certo uno di essi è Stardew Valley. Questo emulo di Harvest Moon ha saputo brillare di luce propria grazie al duro lavoro di Eric Barone, uno sviluppatore. Nel corso degli anni il creatore non ha mai abbandonato la propria opera e ha continuato imperterrito a migliorarla con update gratuiti che non solo risolvevano bug e glitch, ma includevano tanti nuovi contenuti. Ora, Stardew Valley ottiene l’aggiornamento 1.4, disponibile su PC, Mac e Linux, e in arrivo a breve per le versioni Switch e mobile.

Come scritto nel suo blog, Barone spiega che “questo update non solo aggiunge nuovo contenuto e feature al gioco, ma migliora l’esperienza di gameplay significativamente con tutta una serie di funzioni che migliorano la ‘quality of life’, incluse alcune cose richieste dalla community per lungo tempo. Ci sono inoltre moltissime correzioni ai bug e alcune ottimizzazioni: in breve, il gioco è al meglio della propria forma. Spero che questo update migliori enormemente l’esperienza di Stardew Valley e renda il vostro tempo nella vallata ancora più gioioso, divertente e senza pensieri.”

L’update 1.4, precisamente, introduce un nuovo evento di end-game legato un misterioso edificio abbandonato. Inoltre, è disponibile un nuovo evento dal 14 cuori legato al/la tuo/a sposo/a. “Volevo svelare qualcosa in più riguardo a ogni personaggio dopo il matrimonio, e darvi qualcos’altro da scoprire.”

Inoltre, ci saranno nuove mappe: una è dedicata alla pesca, e permette di allevare i pesci, i quali producono risorse utili, mentre la seconda è una mappa dedicata al multigiocatore, uno spazio enorme che permette a ogni persona di avere la propria zona nella quale vivere. Potete trovare la patchnote completa sul sito ufficiale.