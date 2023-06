Ieri vi abbiamo parlato della Constellation Edition di Starfield, ovvero dell’edizione speciale per i più ambiziosi, contenente, tra le altre cose, uno smartwatch a tema. Se, però, volete semplicemente accaparrarvi una copia del gioco, sarete felici di sapere che sono finalmente aperti i pre-order su Amazon!

La versione per Xbox Series X|S di Starfield, infatti, è già acquistabile al prezzo di listino di 80,99€. Ovviamente, il vantaggio di effettuare ora l’ordine è che avrete la certezza che il gioco verrà recapitato a casa vostra al giorno dell’uscita o persino prima, dato che Amazon è famosa per “rompere” il day one.

Starfield è ambientato in un universo completamente nuovo e vi offrirà un’esperienza veramente next-gen. La storia si sviluppa nell’anno 2330, un futuro in cui l’umanità è diventata una specie interstellare, diffondendosi al di là del sistema solare. Qui potrete creare il vostro personaggio ed esplorare senza restrizioni uno spazio vasto e affascinante.

Questo gioco rappresenta l’esperienza più grande e ambiziosa mai sviluppata dalla Bethesda Game Studio, offrendovi la possibilità di visitare più di 1.000 pianeti diversi. Potrete attraversare città affollate, esplorare basi pericolose e ammirare paesaggi incontaminati, interagendo con personaggi memorabili, unendovi alle fazioni e partecipando a missioni emozionanti.

Uno dei punti di forza di Starfield sono la navi spaziali, personalizzabili in ogni dettaglio e che rappresentano il fulcro del gioco. Esplorando la galassia, scoprirete forme di vita, risorse e materiali che potrete utilizzare per creare oggetti, ma anche imbarcarvi in combattimenti sia nello spazio che a terra, usando un’ampia gamma di armi e abilità.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta o le scorte possano terminare.

