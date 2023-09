Starfield è un gioco a dir poco enorme: decine e decine di sistemi solari da visitare, con altrettanti pianeti, lune e persino basi spaziali sparse per la galassia. Se consideriamo anche la quantità di missioni secondarie e attività da poter eseguire, è chiaro che si tratti di un’esperienza mastodontica. Orientarsi in Starfield, dunque, potrebbe risultare difficile anche per quanto riguarda gli obiettivi.

Se siete tra coloro che desiderano a tutti i costi millare il gioco, questa guida vi tornerà sicuramente utile: vi spiegheremo passo per passo come ottenere tutti gli obiettivi di Starfield, dividendoli in base a diverse macrocategorie come storia, personaggio e fazione. Inoltre, vi consigliamo di dare uno sguardo anche alla nostra guida completa per scoprire tanti altri consigli e suggerimenti che vi torneranno utili durante la vostra avventura spaziale.

Gli obiettivi valgono sia per la versione di Starfield disponibile su Xbox Series X|S sia per chi lo giocherà su PC tramite app Xbox o Steam.

Starfield, Obiettivi della Storia

Questi obiettivi sono legati alla storia di Starfield, vi basterà completarla per sbloccarli tutti.

Una nuova eredità – Completa “Una nuova eredità”

– Completa “Una nuova eredità” Col denaro tutto si compra – Completa “Col denaro tutto si compra”

– Completa “Col denaro tutto si compra” Colpevoli – Completa “Entangled”

– Completa “Entangled” Dirigente – Completa “Dirigente”

– Completa “Dirigente” Ancora più dentro l’ignoto – Completa “Ancora più dentro l’ignoto”

– Completa “Ancora più dentro l’ignoto” Scoperte dal passato – Completa “Scoperte dal passato “

– Completa “Scoperte dal passato “ Alto prezzo da pagare – Completa “Alto prezzo da pagare”

– Completa “Alto prezzo da pagare” Sulle loro orme – Completa “Sulle loro orme “

– Completa “Sulle loro orme “ Dentro l’ignoto – Completa “Dentro l’ignoto”

– Completa “Dentro l’ignoto” Fine dell’eredità – Completa “Fine dell’eredità”

– Completa “Fine dell’eredità” Un gran balzo – Completa “Un gran balzo”

– Completa “Un gran balzo” Colpo chirurgico – Completa “Colpo chirurgico”

– Completa “Colpo chirurgico” Il meglio del meglio – Completa “Il meglio del meglio”

– Completa “Il meglio del meglio” Diavoli famigerati – Completa “Diavoli famigerati”

– Completa “Diavoli famigerati” Il martello si abbatte – Completa “Il martello si abbatte”

– Completa “Il martello si abbatte” Intrico – Completa “Intrico”

Obiettivi personaggio

Obiettivi di Starfield legati al livello del personaggio.

I primi passi – Raggiungi il livello 5

– Raggiungi il livello 5 Viandante – Raggiungi il livello 10

– Raggiungi il livello 10 Elite – Raggiungi il livello 25

– Raggiungi il livello 25 Epopea spaziale – Raggiungi il livello 50

– Raggiungi il livello 50 Tra le stelle – Raggiungi il livello 100

Per consigli su come salire velocemente di livello vi invitiamo alla nostra guida dedicata

Obiettivi Fazione

Si torna a sgobbare – Unisciti alle Ryujin Industries

– Unisciti alle Ryujin Industries Al servizio dei ranger – Unisciti ai Freestar Rangers

– Unisciti ai Freestar Rangers Un piccolo passo – Unisciti a Constellation

– Unisciti a Constellation La torre incontra il re – Unisciti alla Flotta Cremisi

– Unisciti alla Flotta Cremisi Supra et Ultra – Unisciti alla UC Vanguard

L'interno della nave è liberamente esplorabile.

Obiettivi Esplorazione

Tra le stelle, per il futuro – Vai nello spazio per la prima volta

Obiettivo che si sblocca praticamente a inizio gioco. Non avrete bisogno di far fatica.

Casa dolce casa – Costruisci un avamposto

Obiettivo molto semplice, basta impostare un avamposto su qualsiasi pianeta o luna. La scelta sta a voi.

Magnate delle spedizioni – Collega 5 avamposti con i Cargo Link

Li uso per il contrabbando – Contrabbanda con successo

Contrabbandare con successo non è una possibilità che potrete fare sin dall’inizio. Prima di tutto sarà necessario provare a “nascondere” le merci di contrabbando dentro le stive della nave, per fare ciò è necessario acquistare dei disturbatore, ottenibili solo sulla “Chiave”, la stazione spaziale delle Flotta Cremisi.

Capo Ingegnere – Modifica una nave

Uno degli obiettivi più semplici del gioco. Vi basterà andare da qualsiasi tecnico nave, presente praticamente in ogni città allo spazioporto e modificare la nave con qualsiasi cosa, anche un modulo poco costoso.

Comandate della Flotta – Colleziona 10 navi

Obiettivo non troppo complicato, ma che vi porterà via un po’ di tempo. Lo scopo è collezionare 10 navi. Il modo più semplice è quello di abbordarle e poi prenderne il possesso. Nel momento in cui siete in uno scontro spaziale, sparate ai motori con il sistema di puntamento e una volta fermata la nave potrete abbordarla e rubarla senza problemi. Potrete anche acquistare delle navi o trovarle in specifiche missioni, ma chiaramente ci impiegherete di più.

Un’altra grande caccia – Elimina 300 creature

Obiettivo che si ottiene principalmente con l’esplorazione libera. Molti pianeti nascondono svariate creature, uccidetene 300 per sbloccare l’obiettivo.

Con i piedi per terra – Atterra su 100 pianeti

Come da richiesta, dovete atterrare su 100 pianeti o più. L’obiettivo in sé non è molto complicato, ma vi porterà via un po’ di tempo. Il consiglio che vi do è quantomeno di segnarvi i pianeti che visitate, così da non rischiare di atterrare su un pianeta già visto.

Alla volta delle stelle – Visita tutti i sistemi stellari

Obiettivo abbastanza lungo visto che richiede di visitare tutti i sistemi stellari del gioco che sono più di 50. Per visitare quelli più lontani avrete bisogno di un gravimotore abbastanza sofisticato oltre che abilità quali “Pilotaggio” e “Astrodinamica”. Seguite la nostra guida ai viaggi spaziali per saperne di più.

Cartografia stellare – Visita 20 sistemi stellari

Visitare 20 sistemi sarà un gioco da ragazzi e certamente lo farete nel corso delle prime 10 ore di gioco (se non prima, se siete appassionati di esplorazione). Vi basterà selezionare un sistema solare e viaggiarci per il count.

Cyber-smanettare – Manometti 50 serrature digitali

Obiettivo che si ottiene con un po’ di pazienza. Dovrete infatti scassinare 50 serrature. Il mio consiglio è quello di potenziare l’abilità “Sicurezza”, poiché vi consente di aprire serrature più complesse e quindi di sbloccare più rapidamente l’obiettivo.

Materia oscura – Elimina 300 nemici umani

Come suggerisce l’obiettivo, bisogna eliminare 300 nemici umani, non importa di quale fazione.

Factotum – Completa 30 attività

Le attività sono missioni che è possibile ottenere semplicemente esplorando o ascoltano conversazioni in città. Alcune volte vi verrà chiesto di consegnare un pacco, altre volte di incontrare una persona. Sono le tipiche fetch queste, rapidi e indolori: completarne 30 sarà un gioco da ragazzi.

Agente di servizio – Completa 30 missioni Terminal o Varie

Nel gioco ci sono diverse missioni Terminal, vale a dire tutte quelle missioni che vengono fornite dai terminali. Queste possono essere delle taglie, oppure delle richieste di trasporto merci: completatene 30 per sbloccare l’obiettivo. I terminali potete trovarli nei bar più importanti di ogni città, come su Akila alla Rocca.

Industriale – Produci 500 risorse totali con gli avamposti

Come da titolo, basta produrre 500 risorse grazie agli estrattori degli avamposti. Il consiglio rimane quello di costruire dei magazzini per estrarre più risorse, così da non limitare i magazzini

Nel sistema – Accedi a 50 computer

La meccaniche di “scassinamento” funziona anche sui computer, allo stesso modo. In realtà vi basterà accendere 50 computer sparsi per il mondo di gioco per sbloccare l’obiettivo, anche se non sono legati da blocco “serratura”.

Vita genera vita – Raccogli 500 risorse organiche

le risorse organiche sono, nella maggior parte dei casi, quelle ricavate dalle creature, Dovrete raccoglierne circa 500 per sbloccare l’obiettivo. A parte il tempo richiesto, non sarà poi così tanto faticoso farlo durante la vostra avventura.

Replicante – Crea 100 oggetti

Dovrete dar vita a ben 100 oggetti grazie alla officina industriale. Alcuni oggetti richiedono risorse specifiche, quindi il nostro consiglio è quello di raccogliere più risorse possibili quando esplorate e questo non solo per quanto concerne i materiali minerali, ma anche tutto quello che riguarda la creazione di oggetti.

Collezione di rocce – Raccogli 500 risorse inorganiche

Le risorse inorganiche sono per esempio i minerali, che è possibile estrarre con un incisore sui vari pianeti. Ce ne sono a bizzeffe, quindi vi basterà solo un po’ di pazienza.

Agente di ventura – Modifica 50 armi

Obiettivo un po’ lungo, visto che richiede la modifica di oltre 50 armi attraverso il relativo hub di modifica armi che è possibile sfruttare alla Loggia, su New Atlantis, oppure sulla vostra nave o casa se ne avete posizionato uno.

Sete di conoscenza – Leggi 20 riviste delle abilità

Le riviste abilità sono le stesse identiche riviste che ottenevate in Fallout. Queste si trovano un po’ ovunque nell’universo di gioco, non farete troppa fatica a trovarne 20.

Guerra di angeli – Raccogli 20 Essenze Quantiche

Ogni volta che otterrete un potere in un tempo vi apparirà un’astrale che una volta ucciso vi garantirà un’Essenza Quantica. Dovrete sbloccare quindi 20 poteri e uccidere tutti e 20 gli astrali per sbloccare l’obiettivo.

La famiglia che scegli – Recluta 10 compagni diversi

Obiettivo semplice, basterà infatti reclutare 10 compagni diversi. Nel corso della storia ne incontrerete molti, anche importanti. Ma sappiate che potrete decidere di reclutarne altri nelle taverne degli insediamenti. Ognuno di loro ha abilità specifiche, quindi valutate bene chi prendere.

Relazione Platonica – Raggiungi il livello massimo nella relazione con un compagno

Obiettivo non troppo complicato. Dovrete dialogare spesso con un vostro compagno, ascoltarlo sempre se avrà qualcosa da dire ed eventualmente completare una sua missione. Con il tempo, mano a mano che stringerete amicizia, potrete anche decidere di intraprendere una relazione attraverso il dialogo denominato [Flirt] e sbloccare così l’obiettivo legato. Non sempre al primo [Flirt] funziona, di conseguenza vi consiglio di continuare a farlo fino a quando non deciderà di stare con voi.