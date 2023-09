Starfield è un gioco enorme, talmente tanto enorme che probabilmente i giocatori scopriranno centinaia di cose a distanza di anni. In 100 ore di gioco, affrontate per la recensione, abbiamo esplorato un centesimo di quello che l’universo realizzato da Bethesda ha d’offrire, ma ci è bastato per realizzare qualche articolo che potrebbe aiutarvi durante il gameplay vero e proprio, tra cui questa guida completa.

Chiaramente prendete questa guida come un punto di riferimento, non sfruttatela come prioritaria alla prima run; godetevi il gioco senza suggerimenti e lasciatevi trasportare dalle tantissime attività e missioni che il titolo ha da presentarvi a ogni angolo. Se vi servirà, però, una mano a esplorare l’immenso universo di Starfield, qui troverete tanti consigli utili.

Acquista Starfield al miglior prezzo qui!

Nell’indice qui sotto troverete dei consigli utili per iniziare al meglio l’avventura in Starfield, oltre a una serie di link che rimandano a tutte le altre guide che abbiamo pubblicato e che continueremo a produrre. Dato che questo articolo sarà in costante aggiornamento vi invitiamo, infatti, a salvarlo e consultarlo più volte, così da scoprire man mano i nuovi contenuti aggiunti.

Starfield, la guida completa

altre guide in arrivo:

Guida a come salire velocemente di livello

Guida a dove trovare le riviste

Guida al covo della Mantide

Guida a tutti i negozi di navi

Guida a tutte le case da acquistare

Consigli utili per iniziare

Usa lo scanner e raccogli più risorse possibili

Quando giungi su Kreet nella prima missione, avrai accesso allo Scanner per ottenere informazioni dettagliate sul pianeta e per effettuare scansioni di vita aliena autoctona, piante e rocce. Tuttavia, potresti non essere consapevole di tutte le sue potenziali applicazioni. Per raggiungere una scansione completa al 100%, potresti dover analizzare varie specie di flora e fauna, il che ti permetterà di scoprire quali risorse possono essere estratte da ognuna di esse.

Ogni pianeta ospita una varietà di minerali inorganici e risorse, che spaziano dal ferro al titanio e molto altro ancora. Queste possono presentarsi sotto diverse forme, come grandi distese di terreno che possono essere estratte tramite avamposti, geodi rocciosi sporgenti dalla superficie, bacini di liquidi o giacimenti di minerali nascosti in aperture pericolose. Inoltre, su ogni pianeta, e talvolta anche su alcune lune, crescono diverse specie di piante che possono essere raccolte per risorse come tossine o nutrienti, spesso più leggere rispetto alle loro controparti. La fauna aliena si presenta in ogni forma e dimensione: alcune specie potrebbero essere pacifiche, mentre altre potrebbero essere territoriali e rappresentare una minaccia per te e altre forme di vita.

Tutto quello che vedete, è raggiungibile.

Guardando all’orizzonte, il tuo scanner è in grado di individuare anche punti di interesse nelle vicinanze e mostrarli sul tuo HUD insieme alla loro distanza. Premendo il tasto G sulla tastiera (su PC) per visualizzare la mappa superficiale, potrai avere una visione topografica dell’area che includerà i punti di interesse rilevati dal tuo scanner. Il reticolo di mira dello scanner può essere utilizzato non solo come strumento informativo, ma anche per spostarti rapidamente dove desideri: se hai già scoperto un punto di interesse, come la tua nave, puoi semplicemente centrare il bersaglio su di esso e premere il tasto E (su PC) o A (su controller) per viaggiare istantaneamente a quel punto, a meno che tu non sia sovraccarico.

Completare la scansione al 100% di tutte le risorse, flora e fauna presenti su un pianeta o una luna, insieme alla registrazione di una determinata quantità di tratti anomali scoperti durante l’esplorazione, ti permetterà di completare il tuo studio del pianeta. In questo modo, otterrai i Dati di Ricerca relativi a quel pianeta nella sezione Note del tuo inventario, che potrai poi vendere a commercianti in cambio di denaro, anche se alcuni saranno disposti a offrire una tariffa molto più elevata rispetto ad altri.

Raccogli sempre tutte le munizioni e i medikit

Collegandoci al precedente punto, oltre alle risorse dovreste raccogliere sempre munizioni e medikit, essenziali per proseguire nel viaggio. Fortunatamente, in Starfield le munizioni non hanno un peso nello zaino, quindi potrai portarne quante ne desideri senza preoccupazioni. Tuttavia, ci sono molti tipi di munizioni da tenere d’occhio, quindi assicurati di verificare quali munizioni utilizzano le tue armi preferite e procurati quelle corrette.

Inoltre, in Starfield troverai una varietà di oggetti utili per il soccorso, dai pacchetti di cibo a cubetti noti come “Chunks” ai pasti artigianali, dai tanto desiderati medikit a una serie di sostanze chimiche che possono curare Afflizioni o temporaneamente potenziare le tue statistiche. Ogni Afflizione ha un simbolo a colori associato che specifici oggetti di soccorso possono curare direttamente; altrimenti, dovrai attendere che la situazione migliori o cercare assistenza medica. Ricorda di fare attenzione all’uso eccessivo di queste sostanze chimiche, poiché potresti sviluppare una dipendenza che influisce negativamente sul tuo livello di ossigeno e sulla capacità di trasporto durante la lotta contro i suoi effetti.

Gestire l’inventario (e affidarlo ai compagni)

Un aspetto fondamentale da tenere presente riguarda l’esistenza di due inventari principali: il tuo inventario personale e la stiva della tua nave. Entrambi possono contenere una quantità limitata di oggetti, ma l’inventario nella stiva della nave è particolarmente cruciale in quanto può interagire direttamente con i banchi di lavorazione o con i chioschi dell’Autorità Commerciale nei porti spaziali.

Se superi il limite di peso consentito nell’inventario, il continuo movimento prosciugherà il tuo indicatore di ossigeno (O2). Questo si riempirà di biossido di carbonio (CO2) rosso e inizierà a danneggiarti se continui a muoverti una volta riempito. Per fortuna, puoi sempre interrompere temporaneamente il movimento, utilizzare vari oggetti per aumentare la tua capacità o i livelli di O2.

Starfield

Il tuo inventario personale, invece, è suddiviso in diverse sezioni, tra cui armi e oggetti per la cura, oltre a ogni sorta di oggetti casuali che potresti raccogliere nei tuoi viaggi. Se non riesci a frenare la tua propensione a raccogliere oggetti, puoi fare affidamento sui tuoi compagni e sulla tua nave per ottenere aiuto. Avvicinandoti a un compagno e avviando una discussione su uno scambio di oggetti, infatti, puoi passargli gli oggetti; questo è anche un modo per migliorare l’equipaggiamento dei tuoi compagni e cambiarne l’aspetto.

La condivisione con l’inventario della tua nave è leggermente più complessa. Se ti trovi sulla tua nave e guardi verso il cockpit (almeno sulla nave di partenza, “The Frontier”), il menu dell’inventario della nave si trova leggermente indietro rispetto al sedile del pilota, sulla parete a sinistra. Da lì, puoi premere X per effettuare il trasferimento e il pulsante sinistro per passare al tuo inventario personale, in modo da poter selezionare gli oggetti da aggiungere all’inventario della nave. Ovviamente vi consigliamo di fornire la nave di stive capienti, così da poter contenere il maggior numero di oggetti possibili.

Cerca di ottenere tanti crediti

Ci sono molte strategie per guadagnare velocemente in Starfield, ma ecco alcuni consigli chiave:

Appena ottieni accesso a Vasco e alla Frontier nelle prime fasi del gioco, raccogli tutto ciò che trovi in queste aree tutorial . Puoi far alleggerire il carico al tuo compagno e trasferire gli oggetti nella stiva della nave, il che ti permetterà di guadagnare una buona quantità di crediti quando atterri a New Atlantis e vendi il tuo bottino casuale ai chioschi dell’Autorità Commerciale.

. Puoi far alleggerire il carico al tuo compagno e trasferire gli oggetti nella stiva della nave, il che ti permetterà di guadagnare una buona quantità di crediti quando atterri a New Atlantis e vendi il tuo bottino casuale ai chioschi dell’Autorità Commerciale. Tieni presente il rapporto tra peso e valore di tutti gli oggetti. Alcune risorse e la maggior parte dell’equipaggiamento sono molto pesanti , quindi potresti non voler saccheggiare ogni singola arma da pirati. Invece, cerca oggetti d’antiquariato, ornamenti da scrivania, display o vecchi libri che pesano meno ma hanno un buon valore.

, quindi potresti non voler saccheggiare ogni singola arma da pirati. Invece, che pesano meno ma hanno un buon valore. Il crimine può essere redditizio, con molte persone che portano con sé una grande quantità di crediti. Puoi anche hackerare gli sportelli automatici (ATM) per ottenere più denaro. Se hai merci rubate od oggetti proibiti, cerca i negozi dell’Autorità Commerciale nelle grandi città per venderli.

Esplora i Pannelli Missioni sparsi per la galassia, poiché offrono missioni brevi con ricompense che vanno dalla caccia alle taglie all’esplorazione di pianeti inesplorati.

che vanno dalla caccia alle taglie all’esplorazione di pianeti inesplorati. Non vendere i tuoi preziosi Dati di Ricerca finché non incontri Vladimir su The Eye. Ti offrirà un compenso molto più alto rispetto agli altri commercianti.

Salva spesso

Starfield effettua salvataggi automatici ogni tanto, ma non così frequentemente come ci si potrebbe aspettare. Purtroppo, è estremamente facile morire o prendere decisioni che possono portare a esiti negativi mentre si gioca; se dovessi morire nel bel mezzo di una missione, c’è una forte probabilità che dovrai rigiocare diversi minuti di quella quest prima di ritrovarti al punto in cui sei morto.

Per evitare queste situazioni stressanti, è una buona abitudine salvare prima di aprire porte, interagire con PNG importanti o atterrare su pianeti/navi. In questo modo, potrai facilmente ricaricare da un punto di salvataggio opportuno. Per accedere alla pagina di salvataggio manuale, premi il pulsante Menu sul tuo controller Xbox per aprire il menu di Starfield. Successivamente, tocca nuovamente il pulsante Menu per visualizzare un menu delle opzioni. Seleziona “Salva” e scegli uno slot di salvataggio.

Lo spazio è limitato... ma che bellezza gli scorci.

Sblocca il jetpack e potenzialo

A meno che tu non scelga un background che includa specificamente la competenza Boost Pack Training (come il Soldato), all’inizio del gioco non avrai accesso al tuo jetpack. Appena guadagni livelli, quindi, investi un Punto Abilità in quella competenza nella scheda Tecnologia. In questo modo, potrai darti una piccola spinta premendo il pulsante Y mentre sei in aria. Puoi anche prolungare la durata della spinta del tuo jet pack spendendo ulteriori Punti Abilità per migliorare la competenza Boost Pack Training. Tuttavia, dovrai sbloccare queste opzioni di miglioramento seguendo le istruzioni nel menu delle competenze.

Una volta sbloccato il jetpack, usalo mentre corri per mantenere il tuo slancio e, al contempo, per aiutarti a recuperare rapidamente l’ossigeno. Se lo usi correttamente, potrai coprire molta più distanza prima di dover rallentare.