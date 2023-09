L’avamposto Mantide in Starfield rappresenta un vero pozzo d’oro per i giocatori, dato che incluse al suo interno troverete equipaggiamento ottimo e, soprattutto, potrete impadronirvi della stupenda nave Razorleaf. Accedere a quest’area, però, non è così semplice, motivo per cui in questa guida vi spiegheremo come fare.

Vi imbatterete nell’avamposto Mantide durante la missione “Ritorno a Vectera”, durante la quale vi sarà una nota che fa riferimento a degli Spazianti che hanno trovato un avamposto segreto da qualche parte. Il sistema a cui si fa riferimento, Denebola I-b, è di un livello abbastanza alto (30), ma i nemici che dovrete affrontare non sono così forti, motivo per cui, con abbastanza prudenza e un po’ di abilità, dovreste riuscire a eliminarli anche se siete al livello 10. Facciamo, però, un passo indietro, e vediamo nel dettaglio come fare.

Guida all’avamposto Mantide in Starfield

Dove trovare la nota “Avamposto Segreto!”

Il vostro primo compito nella missione “Mantide” è individuare un indizio sulla posizione segreta dell’avamposto, un elemento chiave che si presenta sotto forma di una nota intitolata in modo molto esplicito “Avamposto Segreto!”. Questa si scopre durante la quest “Ritorno a Vectera,” quando ci trovavamo sul pianeta in cui Heller e Barrett avevano effettuato un atterraggio di emergenza.

Uno dei primi pirati che incontrerete durante la missione sarà in possesso di questa preziosa tavoletta chiamata “Avamposto Segreto!”. Saccheggiandola, otterrete l’attivazione della missione “Mantide” e vi verrà assegnato l’obiettivo di leggere la nota dell’Avamposto Segreto. Per farlo, basterà aprire il vostro inventario e scorrere fino alla sezione “Note.” Qui, dovreste essere in grado di individuare la nota appena acquisita e cliccare su di essa. Questo passaggio vi fornirà il prossimo obiettivo della missione, che consiste nell’andare a Denebola I-b.

Andare a Denebola I-b

Una volta arrivati a Denebola I-b troverete l’indicatore dell’avamposto segreto vicino al polo sul del pianeta. Qui troverete alcuni Spazianti di livelli che vanno dal 6 al 30; una volta eliminati, procedete all’interno.

Esplorare l’avamposto Mantide

All’interno dell’avamposto segreto, vi troverete di fronte a un gruppo di Spazianti. Sparsi in tutto il luogo, troverete anche diverse casseforti chiuse contenenti preziosi bottini.

Il vostro compito qui è piuttosto semplice: eliminare (e saccheggiare) tutti i nemici. Nel frattempo, tenete d’occhio gli intercomunicanti appesi di solito vicino alle porte; si tratta di messaggi automatici da parte di Doriane Voclain, la vigilante conosciuta come Mantide, che sta cercando di passare il testimone a suo figlio. Ascoltarli è parte di un obiettivo facoltativo che vi permetterà di scoprire di più sull’avamposto.

Alcuni dei membri degli Spazianti porteranno con sé delle tavolette con note, in particolare “Leon Voclain – Il Mantide Svelato” e “Leon Voclain – Sic Semper Tyrannis.” Questi sono appunti audio del figlio di Mantide e costituiscono anch’essi un elemento facoltativo per svelare di più sull’avamposto

Più avanti nell’avamposto, incontrerete uno Spaziante di nome Livvey. Quest’ultimo vi fornirà alcune indicazioni sul passo successivo dell’avventura all’interno dell’avamposto. Potrete decidere se condividere con lui il bottino o eliminarlo (cercare di mandarlo via lo farà reagire in modo ostile).

Risolvere il puzzle della Mantide

Quando giungete nel corridoio di cui Livvey vi ha parlato, troverete un ampio salone con pannelli a terra, ognuno con una lettera. Ci sono otto file, e in ciascuna di esse ci sono sette lettere. Fare un passo sulla lettera sbagliata in una qualsiasi delle file attiverà quattro torrette automatiche di livello 46 che apriranno il fuoco contro di voi.

La soluzione è contenuta in una delle note di Leon che avete raccolto, precisamente “Leon Voclain – Sic Semper Tyrannis”. Ascoltandola, sentirete Leon lamentarsi di sua madre, in particolare della sua ripetizione della frase latina. Ecco il vostro indizio: il codice del puzzle del pavimento nel Mantide è TYRANNIS.

A partire da questo punto, procedete con estrema cautela, selezionando accuratamente le piastrelle del pavimento per comporre TYRANNIS, seguendo quanto mostrato nell’immagine sottostante. Fate attenzione, poiché le piastrelle sono estremamente sensibili; abbiamo dovuto guardare attentamente i nostri piedi per assicurarci di non fare errori.

Saccheggiare la tuta spaziale e la nave

Dopo aver attraversato il corridoio trappola, vi troverete di fronte a un gruppo di robot e torrette di livello 20. Continuate ad ascoltare con attenzione qualsiasi messaggio automatizzato che incrocerete per completare l’obiettivo facoltativo di approfondire la conoscenza sull’avamposto Mantide.

Una volta giunti nell’antro, dirigetevi verso la porta sul lato sinistro per accedere alla sezione Batcave successiva. Qui, riceverete due nuovi compiti: recuperare la tuta spaziale Mantide e reclamare la nave stellare. La prima si trova in una stanza di stoccaggio nell’angolo vicino a sinistra della grotta. Dovrete aprire la custodia e interagire con il manichino per ottenerla. (Ricordatevi di dare un’occhiata attenta nelle stanze vicine per trovare altri oggetti di valore).

Dall’altro lato della grotta troverete un pannello di controllo per l’ascensore della nave stellare. Interagite con esso per far salire la nave Mantide in superficie; successivamente, dovrete raggiungerla. Tornate in superficie seguendo il percorso e seguite il marcatore di missione fino alla Razorleaf. Sedetevi nel sedile del pilota e impostate una rotta per un nuovo salto gravitazionale. In questo modo, la Razorleaf diventerà la vostra nave principale, con la maggior parte del carico e dell’equipaggio che si trasferiranno automaticamente.

È possibile cambiare la propria nave principale in qualsiasi spazioporto, utilizzando il menu Nave (in basso a sinistra del menu di pausa) o parlando con un tecnico dello spazioporto e richiedendo di visualizzare e modificare le proprie navi.

Ora sapete tutto sull’avamposto Mantide di Starfield e siete pronti per andare a esplorarlo!