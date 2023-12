Starfield ha 13 milioni di giocatori, ognuno ci passa decine di ore

Starfield è stato certamente il titolo più amato/odiato dell'anno. Moltissime persone lo hanno apprezzato, immergendosi nel suo universo e rimanendo ammaliati dal comparto artistico, molti altri lo hanno abbandonato e criticato, definendolo vecchio e problematico.

Al di là di questo, Bethesda ha deciso di condividere alcuni numeri sul noto titolo spaziale in esclusiva PC/Xbox, mettendo in risalto alcuni risultati davvero inaspettati per un open world così grande.

Innanzitutto i giocatori che hanno avuto accesso al gioco sono circa 13 milioni. Ovviamente non parliamo di mere vendite, ma di accessi, arrivati anche grazie a Xbox e PC Game Pass. Le vendite dovrebbe essere state comunque buone, considerando che negli Stati Uniti si è piazzato decimo tra i più venduti nell'anno nel solo formato retail.

Ciò che sorprende sono le 40 ore di media spese per da ogni singolo giocatore, ciò significa che abbiamo diversi giocatori che hanno chiaramente abbandonato subito l'esperienza e molti altri, però, che ci hanno passato anche 200/300 ore. Il dato è stato estrapolato dal numero di totale di tempo che gli utenti hanno donato al gioco, pari a 22.283.331 giorni.

40 ore di media spese per da ogni singolo giocatore

Oltre a questo, il gioco vedrà l'arrivo di update molto grossi ogni 6 mesi. Il primo arriverà a febbraio 2024 e introdurrà le mappe cittadine, oltre che "nuovi modi per viaggiare". Probabilmente sapremo di più a gennaio, magari durante il developer direct di Xbox.

Per il resto, non resta che attendere il Creation Kit (anche questo in arrivo a febbraio) per capire se Starfield riuscirà quantomeno a scalfire il grandissimo successo di Skyrim sul lungo periodo.