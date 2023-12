iPhone X ha salvato la vita di un soldato

Un soldato israeliano deve la sua vita al suo iPhone X, che ha fermato un proiettile destinato a colpirlo. Una storia che si aggiunge a una lista di episodi simili già discretamente lunga di telefoni che fermano proiettili.

La recente vicenda coinvolge un soldato israeliano, il cui iPhone X presenta un foro da proiettile nel display, come mostrato in un video su X. La vicenda avrebbe spinto il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha regalare un nuovo iPhone al soldato sopravvissuto.

Le molte storie simili che abbiamo sentito negli anni certificano la notevole resistenza degli smartphone moderni, almeno di alcuni modelli. Il che rende ancora più notevole il fatto che certe volte sembrino rompersi con un nonnulla.

I moderni telefoni naturalmente non sono progettati specificamente per resistere ai proiettili, ma i materiali usati sono senz’altro molto resistenti - senza arrivare a estremi come il kevlar usato da Motorola qualche anno fa. Una resistenza che, a volte, può servire a scopi diversi rispetto alla protezione da danni accidentali.