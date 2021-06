Starfield non uscirà su PS5, a Xbox non dispiace minimanente

Lo scorso E3 2021 ci ha lasciato con un primo sguardo a Starfield, il nuovo titolo di Bethesda che promette di portarci a zonzo per un nuovo universo tutto da scoprire. Oltre ad un nuovo trailer e alla data di uscita, la conferenza Xbox e Bethesda dell’E3 ci ha svelato anche un’informazione parecchio importante. Parliamo dell’esclusività di questa nuova IP sulle piattaforme Microsoft, il che si traduce nella non uscita del titolo su PlayStation 5.

Dopo le dichiarazioni di Pete Hines di Bethesda, anche il direttore generale dei Microsoft Studios Aaron Greenberg ha voluto commentare l’esclusività di Starfield, anche se è stato meno leggero rispetto ad Hines. “Non sono dispiaciuto. Non mi dispiace”, ha detto Greenberg in una chat di Twitter tra lui e Hines. La risposta del dirigente Microsoft è stata meno pesata rispetto a Hines, ma risulta comunque comprensibile dopo che Microsoft ha acquistato una compagnia così grande e fondamentale come Bethesda.

Come fa notare anche la redazione di PlayStation Lifestyle, le dichiarazioni di Greenberg sono state dette scherzosamente all’interno della recente conversazione. Dopotutto, in qualità di General Manager dei Microsoft Studios, parte del suo lavoro è proprio quello di andare a rafforzare il marchio Xbox, cosa che Starfield insieme agli altri titoli Bethesda faranno molto bene proprio grazie all’esclusività sulle piattaforme di gioco della compagnia di Redmond.

https://twitter.com/astaranx/status/1406640737199038466

Come se non bastasse l’esclusività, Starfield e tutte le altre prossime produzioni Bethesda arriveranno fin dal day one all’interno del servizio Xbox Game Pass, così da rafforzare anche la scelta che il servizio Microsoft offre costantemente agli abbonati e soprattutto ai quei giocatori curiosi sempre in cerca di nuove esperienze videoludiche da provare.