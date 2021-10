Sony scatenata su PC: un’altra esclusiva PS5 starebbe per arrivare su Steam

L’annuncio di God of War su PC ha scosso gli appassionati, dando conferma che prima o poi tutte le grandi esclusive Sony potranno essere fruite anche da chi predilige il gaming su PC. Stando ad un nuovo indizio ci sarebbe anche un’altra esclusiva Sony in arrivo su Steam, scopriamo di che si tratta.

Il nuovo indizio lo sta suggerendo in queste ore il sito SteamDB, già fautore in passato di alcuni rumor che si sono rivelati essere poi fondati. In questo caso il sito cita l’arrivo su Steam di Sackboy A Big Adventure, una delle esclusive di lancio di PS5.

Un altro indizio sull’arrivo del titolo Sony su PC lo troviamo sempre nella pagina di SteamDB dove Sackboy presenta il nome in codice di Marmalade Content, molto simile a come veniva citato il titolo Sony nel recente leak di GeForce NOW dei giochi presto in arrivo su PC, dove per Project Marmalade si intendeva proprio il titolo di lancio PS5.

Al momento Sony non ha ancora annunciato nulla di ufficiale riguardo l’arrivo di Sackboy a Big Adventure su PC, ma vedendo i precedenti potrebbe trattarsi solamente una questione di tempo.