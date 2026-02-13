L'ultima presentazione State of Play di Sony ha riservato sorprese che vanno ben oltre le aspettative della community videoludica, con annunci che spaziano dal ritorno di franchise storici come Metal Gear Solid e Castlevania fino a progetti completamente inediti. L'evento ha mostrato oltre trenta titoli, confermando alcune indiscrezioni che circolavano da anni e rivelando collaborazioni inaspettate tra studi di sviluppo di fama mondiale. La strategia di Sony appare chiara: puntare sia sui classici rivisitati che su esperienze narrative innovative per mantenere vivo l'interesse dei giocatori.

Tra gli annunci più attesi c'è la conferma ufficiale di Metal Gear Solid: Master Collection 2, che finalmente porterà Metal Gear Solid 4 sulle console moderne. Dopo anni di speculazioni e richieste da parte dei fan, Konami ha deciso di rendere accessibile anche questo capitolo della saga creata da Hideo Kojima, completando così la collezione dei titoli principali della serie.

Il mondo di Castlevania torna protagonista con un progetto che ha radici lontane nel tempo. Già nel 2021 circolavano voci su un reimagining sviluppato internamente da Konami in Giappone con il supporto di studi esterni locali, e ora quella notizia trova conferma in Castlevania: Belmont's Curse, previsto per il 2026. Il gioco è frutto della collaborazione tra i team responsabili di Dead Cells e The Rogue Prince of Persia, una combinazione che promette un'interpretazione moderna della celebre saga vampiresca.

Sony ha riservato un trattamento speciale alla saga di Kratos, con un doppio annuncio che ha entusiasmato i fan. Da un lato è stato confermato un remake dell'intera trilogia originale di God of War, dall'altro è stato rilasciato immediatamente God of War: Sons of Sparta, uno spin-off bidimensionale disponibile da subito da acquistare e giocare per tutti. Questa strategia del "shadow drop" rappresenta una mossa audace per mantenere alta l'attenzione sul franchise mentre si lavora ai progetti più ambiziosi.

Oltre trenta giochi mostrati in un'unica presentazione

Le novità non si limitano ai franchise consolidati. Saber Interactive ha svelato un gioco dedicato a John Wick con Keanu Reeves protagonista, mentre Game Freak, lo studio dietro Pokémon, ha annunciato Beast of Reincarnation per il 4 agosto. Anche JJ Abrams entra nel panorama videoludico con 4Loop, il nuovo titolo della sua Bad Robot Games.

Per gli appassionati di survival horror, il primo trailer gameplay di Silent Hill: Townfall ha rivelato che si tratterà di un'esperienza in prima persona, una scelta che potrebbe ridefinire l'approccio alla celebre serie Konami. Control riceve invece un nuovo capitolo intitolato Resonant, con un trailer che mostra nemici e abilità inedite per espandere l'universo creato da Remedy Entertainment.

Ubisoft celebra un anniversario importante con Rayman: 30th Anniversary Edition, sviluppato da Digital Eclipse e in arrivo già questa settimana. Il franchise picchiaduro Dead or Alive torna con un nuovo capitolo in sviluppo, mentre Dead or Alive 6 riceverà un aggiornamento per le console current-gen chiamato Last Round, disponibile a giugno.

Ghost of Yotei espande la sua offerta con la modalità multiplayer Legends prevista per il mese prossimo, mentre Death Stranding 2 approderà su PC sempre a breve con modalità e funzionalità aggiuntive. Kena: Bridge of Spirits, l'avventura che aveva conquistato critica e pubblico, avrà un sequel su PS5 e PC entro la fine dell'anno.

Il catalogo PlayStation Plus si arricchisce con titoli significativi: i giochi di febbraio includono Spider-Man 2, mentre Tekken Dark Resurrection arriverà nel Classics Catalog a marzo e il classico Time Crisis per PS1 a maggio. Big Walk entrerà nel Game Catalog nel corso dell'anno, ampliando l'offerta del servizio in abbonamento.

Legacy of Kain ritorna con Defiance Remastered il 3 marzo, accompagnato da un action bidimensionale completamente nuovo. Bungie organizzerà un weekend di anteprima aperta per Marathon più avanti questo mese, permettendo ai giocatori di testare il nuovo sparatutto competitivo dello studio. Anche Saros ha ricevuto attenzione con un trailer che risponde direttamente alle critiche mosse a Returnal, introducendo un sistema di progressione permanente richiesto a gran voce dalla community.

Tra i progetti più originali spicca Darwin's Paradox di Konami, un gioco incentrato su un polpo disponibile dal 2 aprile con una demo in arrivo venerdì. Lo studio giapponese ha anche presentato Rev. Noir, un nuovo JRPG che arricchisce il portfolio dell'azienda. Krafton Montreal ha invece annunciato Project Windless, basato sul romanzo fantasy The Bird that Drinks Tears.

Per gli amanti dei giochi d'azione cooperativi, Yakoh Shinobi Ops rappresenta una promessa interessante: sviluppato dallo studio originale dietro Tenchu, questo titolo per quattro giocatori ambientato nel mondo ninja arriverà nel 2027. Star Wars Galactic Racer ha ricevuto un trailer gameplay e uscirà nel 2026, mentre il gioco di 007 First Light ha mostrato maggiori dettagli sulla trama attraverso un nuovo video narrativo.