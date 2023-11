Steam Deck moddata con 61TB di spazio! Assurdo e geniale

StorageReview è riuscito a dotare il popolare dispositivo portatile di gioco di Valve di un SSD enterprise Solidigm P5336 da 61,44TB, consentendo una capacità di archiviazione indubiamente maggiore.

Sebbene molto popolare fin dal suo esordio, Steam Deck ha sempre generato lamentele nella sua versione base per via della scarsa capacità di archiviazione.

Il dispositivo portatile è, infatti, disponibile nei formati da 64GB, 256GB e 512GB (e dal 16 novembre anche da 1TB nella nuova versione OLED dell'handheld), che possono essere consumati piuttosto rapidamente date le crescenti esigenze di archiviazione dei titoli più moderni.

Utilizzando il Solidigm P5336, tuttavia, StorageReview è riuscito ad "annientare" le attuali limitazioni di archiviazione e aprire un mondo di possibilità per gli utenti. Ci sono tuttavia notevoli problemi ancora da affrontare, non ultimo il fatto che il P5336 utilizza un fattore di forma enterprise U.2. Steam Deck utilizza uno slot M.2, il che significa che qualsiasi utente che considererà questo approccio sarà costretto a acquistare un adattatore esterno in grado di colmare questo divario.

IN virtù dell'essere un mero esperimento, la natura portatile di Steam Deck ha obbligato StorageReview a munire il dispositivo di una custodia per contenere l'unità, rendendolo tutto tranne che comodo.

I requisiti di alimentazione, infine, sono hanno imposto a StorageReview di applicare un alimentatore ATX a causa del fatto che l'unità NVMe "superava di gran lunga i requisiti di alimentazione" che lo slot M.2 era in grado di fornire.

Con un normale drive USB di reimaging, e un adattatore per collegarlo al Deck, il dispositivo di archiviazione esterno è stato riconosciuto e ha utilizzato appieno la formidabile capacità di archiviazione dell'SSD, di 55,7TB formattati.

Ovviamente, come abbiamo detto poc'anzi, si tratta di un esperimento e non di una soluzione adatta a tutti ma è risultato interessante per comprendere che Steam Deck è ancora limitato in termini di prestazioni.

La sua interfaccia Gen3 impedisce agli utenti di sbloccare appieno i vantaggi dell'SSD Solidigm a causa delle limitazioni intrinseche del sistema. L'esperimento dimostra comunque la versatilità di Steam Deck, per quanto già da tempo siano disponibili SSD M.2 ad alta velocità, capaci di superare anche i 2TB di storage a un prezzo decisamente abbordabile.