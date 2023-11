Steam Deck OLED è ufficiale, ecco le specifiche tecniche e data di uscita

Valve ha annunciato a sorpresa la Steam Deck OLED, una versione aggiornata della Steam Deck originale con schermo OLED, una batteria migliore e altre peculiarità. Verrà venduta a partire dal 16 novembre a partire da 569 euro per la versione da 500GB e 679 euro per quella da 1TB.

Ovviamente è giusto sottolineare che questa non è Steam Deck 2, quindi non aspettatevi miglioramenti prestazionali. Se dovessimo fare un paragone, l'idea è molto simile a quanto visto già con Nintendo Switch OLED. Questa edizione pare essere un po' l'edizione "definitiva" per chi non ha ancora avuto modo di acquistare Deck.

Le caratteristiche più evidenti di questa nuova versione includono il "primo dispositivo portatile con HDR OLED" sul mercato, con uno schermo più grande da 7,4 pollici, una frequenza di aggiornamento di 90Hz e una luminosità di 1.000 nit.

Ma la Steam Deck OLED va ben oltre l'aggiornamento del display. A quanto sembra avrà miglioramento anche per quanto riguarda la durata della batteria (30-50% migliore) e il sistema di raffreddamento con una ventola più grande. Oltre a questo, peserà circa 30 grammi in meno. Di seguito potete trovare le specifiche tecniche ufficiali:

Steam Deck OLED 500GB Steam Deck OLED 1TB Display OLED HDR 1280 x 800 OLED 1280 x 800 HDR con vetro antiriflesso di qualità APU 6 nm 6 nm SSD NVMe da 512GB NVMe da 1TB Wi-Fi Wi-Fi 6E WI-Fi 6E Batteria Batteria da 50 Whr; 3-12 ore di gioco (dipende dal gioco) Batteria da 50 Whr; 3-12 ore di gioco (dipende dal gioco) Alimentazione 45 W con cavo da 2,5 m 45 W con cavo da 2,5 m Custodia Standard Con fodera rimovibile Contenuti esclusivi Steam Niente Tema esclusivo per la tastiera virtuale; Filmato di avvio esclusivo; Bundle profilo Steam Peso 90 grammi 90 grammi

Da questo link potete preordinarla e scegliere la vostra versione preferita. Nel mentre vi ricordiamo che potete trovare di seguito la nostra guida completa, dove potete trovare tutte le informazioni necessarie su Steam Deck standard e che aggiorneremo con le ultime novità OLED.