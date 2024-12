Vuoi regalarti una Steam Deck OLED per Natale? Ora Valve le vende ricondizionate con un grande sconto

Valve ha iniziato a vendere versioni ricondizionate di Steam Deck OLED negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Unione Europea. I modelli ricondizionati sono disponibili a partire da 459 euro, con uno sconto di oltre 100 euro rispetto al prezzo di listino dei dispositivi nuovi.

Questa mossa rende più accessibile la migliore versione della Steam Deck, che offre una maggiore durata della batteria, prestazioni leggermente superiori e uno schermo OLED di alta qualità. La versione da 1TB con schermo antiriflesso costa invece 549 euro, anch'essa a prezzi inferiori rispetto alle controparti nuove.

Valve assicura che ogni unità ricondizionata viene sottoposta a oltre 100 test rigorosi, incluso un controllo dello stato della batteria, presso una delle sue strutture. L'azienda afferma che questi dispositivi "soddisfano o addirittura superano gli standard di prestazione" delle unità nuove di zecca.

Ogni Steam Deck OLED ricondizionata include una custodia per il trasporto, un alimentatore ricondizionato e una garanzia di un anno. Tuttavia, Valve avverte che potrebbero presentare "lievi imperfezioni estetiche".

La Steam Deck OLED, introdotta nel novembre 2023, rimane uno dei migliori modi per giocare ai titoli PC in mobilità, grazie alla sua facilità d'uso e alle prestazioni bilanciate. Nonostante la concorrenza di altri dispositivi portatili Windows, come l'Asus ROG Ally X, Steam Deck mantiene infatti la sua posizione di rilievo nel mercato.

Valve ha indicato che non prevede di rilasciare un nuovo modello di Steam Deck nel prossimo futuro, almeno finché non saranno disponibili chip più avanzati che consentano un significativo salto prestazionale senza compromettere l'autonomia della batteria.

L'introduzione dello schermo OLED nella Steam Deck ha rappresentato un salto qualitativo importante. La tecnologia OLED, sviluppata inizialmente da Kodak negli anni '80, offre neri più profondi e colori più vividi rispetto ai tradizionali display LCD. Questo miglioramento visivo è particolarmente apprezzato dai giocatori, che possono godere di un'esperienza di gioco più immersiva.

Guardando al futuro, è probabile che vedremo ulteriori innovazioni nel campo del gaming portatile. Le tecnologie emergenti come il cloud gaming e la realtà aumentata potrebbero presto integrarsi con dispositivi come Steam Deck, aprendo nuove frontiere nell'esperienza di gioco in mobilità.