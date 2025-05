Steam Deck raggiunge il traguardo di 19 mila giochi compatibili

Il panorama videoludico su Steam Deck continua ad espandersi a ritmo sostenuto, raggiungendo un traguardo significativo per gli utenti della console portatile di Valve. Sono infatti ben 19.000 i titoli che hanno ottenuto la certificazione ufficiale, suddivisi tra le categorie "Verified" e "Playable". Questo incremento rappresenta un'importante evoluzione dell'ecosistema SteamOS, dimostrando come la piattaforma stia guadagnando terreno in termini di compatibilità ludica, nonostante le sfide tecniche che inevitabilmente accompagnano i sistemi basati su Linux.

La distinzione tra titoli "Verified" e "Playable" risulta fondamentale per comprendere l'esperienza utente: mentre i primi offrono un'integrazione pressoché perfetta con l'hardware Steam Deck, i secondi potrebbero richiedere alcuni aggiustamenti manuali o presentare limitazioni minori. Attualmente il catalogo si compone di 6.216 giochi con status "Verified" e ben 12.841 etichettati come "Playable", a fronte di 4.798 titoli ancora classificati come "Unsupported".

Un nuovo sistema di compatibilità all'orizzonte

Recentemente Valve ha annunciato l'introduzione di un sistema di compatibilità dedicato specificamente per SteamOS, che semplificherà ulteriormente la comprensione della compatibilità dei giochi. Questo nuovo approccio adotterà una classificazione binaria: un titolo sarà semplicemente "compatibile" o "non compatibile". La novità interessante è che tutti i giochi attualmente classificati come "Playable" o superiore verranno automaticamente considerati "SteamOS Compatible", creando così una transizione fluida tra i due sistemi di valutazione.

Le potenzialità della piattaforma sono state ulteriormente ampliate con il rilascio della prima beta di Proton 10 avvenuta alla fine di aprile. Questo aggiornamento del layer di compatibilità ha l'obiettivo specifico di incrementare il numero di giochi fruibili su SteamOS, colmando progressivamente il divario con Windows.

Tra i principali ostacoli alla compatibilità totale rimangono i sistemi anti-cheat utilizzati da molti titoli multigiocatore. Queste soluzioni di sicurezza spesso non funzionano correttamente attraverso il layer di compatibilità Proton, rendendo impossibile l'accesso a diversi giochi online popolari. Valve sta lavorando attivamente con gli sviluppatori per risolvere queste problematiche, ma la strada verso una soluzione definitiva richiede tempo e collaborazione da parte delle software house.

Il costante ampliamento del catalogo compatibile rappresenta un fattore determinante per il successo a lungo termine della piattaforma Steam Deck. Con quasi 20.000 titoli già fruibili, gli utenti hanno accesso a una libreria diversificata che continua a crescere mese dopo mese, rendendo l'investimento nell'hardware di Valve sempre più attraente per gli appassionati di videogiochi che cercano portabilità senza sacrificare la varietà dell'offerta ludica.