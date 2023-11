Steam, ecco i giochi più profittevoli dei saldi autunnali

Come consuetudine, SteamDB ha stilato la classifica settimanale dei giochi e hardware più profittevoli su Steam, quindi tutto ciò che ha consentito più ricavi. Una classifica più interessante del solito visto che comprende le date tra il 21 e il 28 novembre, e quindi il periodo dei saldi autunnali Steam.

Ovviamente al primo posto non abbiamo un gioco, ma una piattaforma: Steam Deck, che grazie al modello OLED ha letteralmente soppiantato tutti gli altri prodotti.

Ecco la top 10:

Steam Deck Lethal Company EA Sports FC 24 Cyberpunk 2077 Call of Duty Red Dead Redemption 2 Baldur's Gate 3 Forza Horizon 5 Hogwarts Legacy Battlefield V

Al netto di questa lista possiamo fare delle considerazioni interessanti. Innanzitutto Baldur's Gate 3 è ancora una volta in classifica, nonostante non abbia ricevuto nessun tipo di scontistica. Sorprende Cyberpunk 2077, che sembra aver trovato una seconda giovinezza e i sempre verdi FC 24, Call of Duty e Red Dead Redemption 2.

Notevole la presenza di Forza Horizon 5, vedere ancora in top 10 un racing game è davvero sorprendente. Anche Battlefield V è decisamente inaspettato riflettendo che il 2042 era scontato a poco meno di 10 euro.

Insomma, diversi titoli che non ci saremmo aspettati di vedere in lista durante questa settimana. Segno che i giocatori sono pronti a fornire anche seconde possibilità a titoli poco apprezzati come Battlefield V... al netto di un costo sotto i 5 euro.