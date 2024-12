Steam: ecco i giochi più venduti (in base al ricavo lordo) nel 2024

l 2024 è stato un anno eccezionale per il mondo del gaming, con Steam che ha registrato incassi record grazie a una lineup di giochi che ha conquistato milioni di appassionati. Tra titoli AAA, indie di successo e classici senza tempo, la classifica dei 50 giochi più venduti in base al ricavo lordo dipinge un quadro completo delle preferenze dei giocatori.

Baldur's Gate 3 si conferma come il grande vincitore dell’anno. L’acclamato RPG di Larian Studios, grazie alla sua qualità generale ha continuato a dominare le vendite anche nel 2024. Un altro protagonista è Black Myth: Wukong, il tanto atteso action RPG cinese ispirato alla mitologia del Viaggio in Occidente, che ha impressionato con il suo comparto grafico rivoluzionario e un gameplay di alto profilo.

Baldur's Gate 3 Black Myth Wukong Elden Ring Call of Duty Black Ops 6 Helldivers 2 Palworld Warhammer Space Marine 2 Enshrouded FC 25 Cyberpunk 2077 Dead By Daylight Dragon Ball Sparking! Zero FC 24 Path of Exile 2 Ghost of Tsushima Manor Lords Tekken 8 Forza Horizon 4 Hogwarts Legacy Dragon's Dogma 2 GTA V Rainbow Six Siege Diablo 4 Rust Granblue Fantasy Relink Fallout 76 Red Dead Redemption II Stardew Valley Forza Horizon 5 Call of Duty Modern Warfare III S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl Lethal Company Gray Zone Warfare Final Fantasy XIV Online Last Epoch The Elder Scrolls Online Farming Simulator 25 Hades Content Warning No Man's Sky Battlefield 2042 Street Fighter 6 Body Cam Rimworld American Truck Dragon Age: The Veilguard Phasmophobia Monster Hunter Wilds (pre-order) Persona 3 Reload Ready or Not

Successivamente troviamo Elden Ring, che si mantiene saldo nelle prime posizioni grazie alle sue espansioni e all’incessante interesse della community. Allo stesso modo, Call of Duty: Black Ops 6 ha attratto una vasta audience con la sua campagna cinematografica e il multiplayer. In campo cooperativo, Helldivers 2 e Palworld hanno conquistato i fan dei giochi online, offrendo esperienze uniche e innovative.

Nel panorama degli open-world, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077 e Dragon's Dogma 2 hanno continuato a brillare, ampliando i propri mondi con nuovi contenuti e aggiornamenti. Anche il mondo dei giochi sportivi non ha deluso, con titoli come FC 25 che hanno riscosso ampio successo, dimostrando il perdurare della popolarità dei simulatori calcistici.

Non sono mancati i free-to-play che, pur non basandosi sulle vendite tradizionali, hanno generato ricavi straordinari tramite microtransazioni ed espansioni. Destiny 2, Dota 2, Counter-Strike 2 e PUBG rimangono leader indiscussi in questa categoria, attirando milioni di giocatori attivi ogni mese.

Tra i giochi di ruolo, Path of Exile 2 e il sempreverde Final Fantasy XIV Online si distinguono per il continuo supporto da parte degli sviluppatori. Sul fronte dei giochi d’azione e avventura, Ghost of Tsushima e Warhammer Space Marine 2 hanno saputo mantenere alta l’attenzione con esperienze mozzafiato.

Non mancano i successi consolidati come GTA V, Red Dead Redemption II e Rust, che dimostrano quanto i titoli longevi possano ancora attirare grandi numeri. Anche giochi e simulatori come Stardew Valley, Rimworld e Farming Simulator 25 si sono confermati pilastri della piattaforma, soddisfacendo nicchie di giocatori con esperienze profonde e rilassanti.

Con una tale varietà di giochi di successo, il 2024 ha mostrato che il gaming è più vivo che mai, offrendo esperienze indimenticabili per ogni tipo di giocatore e una community in costante crescita su Steam.