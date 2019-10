Steam, da Electronic Arts un possibile indizio sul suo ritorno

Electronic Arts pubblica un video che potrebbe essere un indizio sul ritorno dei propri giochi anche sulla piattaforma Steam.

Una mancata smentita molto spesso equivale a una conferma. Da qualche giorno si parla ormai di un possibile ritorno dei titoli di Electronic Arts su Steam. L’azienda ormai dal 2011 gestisce Origin ovvero la propria piattaforma di distribuzione digitale e i rapporti con Valve fino ad ora non sono stati proprio semplicissimi. Anche per i giocatori si sono venute a creare situazioni un po’ incerte, ad esempio nel caso della saga di Mass Effect i cui due primi episodi sono disponibili su Steam mentre il terzo è ancora oggi esclusiva su Origin.

Nei giorni scorsi l’utente di Twitter @RobotBrush aveva fatto capire che sono attualmente in corso dei test per un’integrazione tra le due piattaforme in modo da poter acquistare e giocare titoli presenti sul catalogo di Origin anche su Steam. A conferma di questo, aveva anche pubblicato una foto del client della piattaforma di Valve. Electronic Arts non si è espressa ufficialmente in merito ma ha pubblicato sullo stesso social network un video piuttosto criptico ma che può essere legato proprio a queste indiscrezioni. Il breve filmato mostra una tazza con il logo EA dalla quale esce del vapore (steam, in inglese).

Ad ogni modo se l’integrazione fra Steam e Origin fosse confermata questo non significa che EA rinuncerebbe alla propria piattaforma. Secondo le indiscrezioni, infatti, non solo per l’acquisto dei i giochi Electronic Arts ma anche per poterli far funzionare servirebbe avere Origin attivo in background.

Una partnership simile sarebbe la prima del genere sul mercato digitale, sempre più frammentato e competitivo in ambito PC dopo l’arrivo di Epic che si è aggiunta ad altri concorrenti come Ubisoft. È comprensibile, quindi, che le piattaforme più piccole possano cercare alleati per restare sul mercato e contrastare i concorrenti più agguerriti. Se l’integrazione andrà in porto si può ipotizzare che l’intero catalogo di EA venga messo a disposizione su Steam e che le nuove uscite probabilmente resteranno delle esclusive temporali. Non resta che aspettare eventuali conferme o smentite.