Steam lancia la possibilità di registrare i videogiochi, finalmente

Valve ha reso disponibile a tutti gli utenti Steam il suo nuovo strumento di registrazione del gameplay, precedentemente accessibile solo ai partecipanti al programma beta.

Questa nuova funzionalità integrata permette ai giocatori di catturare e condividere facilmente i momenti salienti delle loro sessioni di gioco, senza la necessità di software di terze parti. Lo strumento opera in background, assicurando che nessun momento venga perso.

Per attivare la funzione, gli utenti devono aggiornare Steam e abilitarla attraverso la sezione "Game Recording" nelle impostazioni. Una volta configurata, la registrazione può essere avviata con la combinazione di tasti Ctrl + F11 o impostata per iniziare automaticamente con limiti predefiniti di durata e utilizzo della memoria.

Una caratteristica particolarmente utile è la compatibilità con l'overlay di Steam, che permette di registrare qualsiasi gioco che lo supporti, inclusi titoli più datati o anche giochi non presenti su Steam ma aggiunti manualmente alla libreria.

Durante la registrazione, i giocatori possono aggiungere marcatori alla timeline per evidenziare momenti specifici. Inoltre, per i giochi che supportano la funzione Steam Timeline, verranno automaticamente persino aggiunti marcatori per segnalare performance particolarmente buone o meno riuscite.

gli utenti devono aggiornare Steam e abilitarla attraverso la sezione "Game Recording"

Una volta completata la registrazione, Steam offre strumenti integrati per il montaggio e la condivisione diretta dei video sulla piattaforma, rendendo l'intero processo più accessibile e veloce per tutti gli utenti.

Questa mossa di Valve semplifica notevolmente il processo di creazione e condivisione di contenuti di gameplay, potenzialmente aumentando l'engagement della comunità e offrendo nuove opportunità per creatori di contenuti e streamer.