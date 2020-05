Steam: nuovo gioco gratis per una settimana, ecco l’offerta di Take-Two

Spunta su Steam una nuova proposta: per un’intera settimana, precisamente fino al 7 maggio 2020, è possibile giocare gratis a uno dei titoli di Take-Two, noto editore. Parliamo di Mafia 3, terzo capitolo della serie sandbox sviluppata da Hangar 13. Il gioco, attualmente, già dispone di una demo, ma con questa prova gratuita è possibile giocare senza alcuna limitazione in termini di luoghi visitabili, missioni completabili e ore di gioco totali. Potreste anche completare l’intera opera senza spendere un centesimo.

Se però, dopo averlo provato, voleste proseguire, sappiate che attualmente il gioco è in sconto al 75%: potete ovvero comprarlo a soli 9.99 euro. Purtroppo, le espansioni e i DLC non sono in sconto, quindi se voleste vivere al cento per cento l’esperienza Mafia 3 dovreste comunque spendere una cifra considerevole. In ogni caso, si tratta di un gioco gratis per un’intera settimana: una promozione perfetta per dare un’occasione a un gioco che, secondo molti fan, è stato sottovalutato.

Potete trovare Mafia 3 su Steam a questo indirizzo. Rilasciato nell’ottobre 2016, Mafia 3 racconta la storia di Lincoln Clay, reduce del Vietnam. Siamo infatti nel 1968, a New Bordeaux (città fittizia ispirata a New Orleans). Lincoln inizia un percorso di vendetta contro la mafia italiana che ha sterminato la mafia nera, divenuta la sua famiglia adottiva. Il gioco propone tutto quello che ci si aspetta dal genere: combattimenti ravvicinati e sparatorie, inseguimenti d’auto e missioni da completare per scoprire la storia di questo antieroe.

Di seguito, i requisiti minimi di Mafia 3 in versione PC:

Sistema operativo: Windows 7 64-bit

Processore: Intel I5-2500K, AMD FX-8120

Memoria: 6 GB di RAM

Scheda video: 2GB of Video Memory & NVIDIA GeForce GTX 660, AMD Radeon HD7870

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Ecco invece i requisiti consigliati, sempre in versione PC:

Sistema operativo: Windows 7 64-bit

Processore: Intel I7-3770, AMD FX 8350 4.0 Ghz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: 4GB of Video Memory & NVIDIA Geforce GTX 780 or GeForce GTX 1060, AMD Radeon R9 290X

Memoria: 50 GB di spazio disponibile