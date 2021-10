Steam: pugno duro verso le criptovalute

Nelle ultime ore Valve ha cambiato le linee guida di Steam in merito ai contenuti dei giochi considerati accettabili. La grande novità di cui si sta parlando è l’arrivo di un ban per tutti quei titoli con funzioni che permettono di scambiare NFT o criptovalute, o che semplicemente sfruttano la blockchain. A far notare questo cambiamento sono stati gli sviluppatori dell’indie Age of Rust, SpacePirate Games, tramite RockPaperShotgun, che hanno riferito di esser stati notificati proprio questa settimana del cambiamento alle politiche della piattaforma.

L’opera in particolare fa grande uso degli NFT e del sistema blockchain più in generale, quindi l’aggiunta di questa novità nelle linee guida di Steam sarà un problema per gli sviluppatori e per il publisher. Per il momento, Valve non ha fatto alcuna dichiarazione ufficiale in merito alla decisione, che resta in parte ancora immotivata. In ogni caso, siamo certi che i giochi più “tradizionali” non saranno impattati in alcun modo.

Gli sviluppatori hanno però spiegato che “dietro le quinte, abbiamo avuto una buona comunicazione e siamo stati anticipati con Steam”. Nonostante non ci sia una spiegazione ufficiale riguardo la scelta di bannare giochi che permettono lo scambio di NFT e criptovalute, SpacePirate Games credere che la motivazione sia che “gli oggetti hanno valore, e Valve non consente che possano avere un valore reale sulla loro piattaforma“.

Sappiamo già che su Steam ci sono già molti oggetti in vendita sul marketplace, acquistabili con denaro reale (basti pensare ai coltelli di Counter Strike: Global Offensive), ma il metodo di acquisto è tracciabile al contrario di una valuta non crittografata. Insomma, non ci resta che attendere maggiori chiarimenti in merito alla faccenda da parte di Valve, che potrebbe giungere anche nelle prossime ore. Nel frattempo, fateci sapere cosa ne pensate di questa decisione commentando in calce.