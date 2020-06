Steam, Saldi Estivi 2020: c’è anche un’offerta speciale per tutti

Dopo lunga e trepidante attesa, sono finalmente iniziati gli sconti di Steam dei Saldi Estivi 2020. Valve propone ora migliaia di giochi PC a prezzo speciale, disponibili sul negozio digitale a portata di un semplice click.

I Saldi Esitivi 2020 di Steam sono già attivi e saranno validi per un paio di settimane. Avete quindi tutto il tempo per ampliare la vostra libreria videoludica. Ci sono inoltre promozioni e offerte valide per tutti i giocatori. Vediamo i dettagli.

Durata degli sconti

Gli sconti di Steam dei Saldi Estivi 2020 sono già validi in questo momento. Saranno inoltre disponibili fino alla seguente data:

giovedì 9 luglio, alle 19:00 (ora italiana)

Promozioni speciali

Come già avvenuto in precedenti periodi di offerte, Valve permette di acquisire i “Punti Steam”. Inoltre, è disponibile un’offerta speciale dedicata a tutti i giocatori. Andiamo però per gradi.

Punti Steam

I Punti Steam vengono assegnati a ogni acquisto. Per ogni euro speso, si ottengono 112 punti. Qualsiasi tipo di acquisto tramite Steam è valido per ottenere punti: giochi, DLC, hardware, applicazioni, colonne sonore e ogni altro articolo.

I punti possono essere spesi nel Negozio dei Punti per riscattare avatar animati, cornici, sfondi, medaglie e articoli per la chat: tutti questi elementi saranno tuoi per sempre, ricorda solo che non sono vendibili o scambiali sul mercato interno di Steam. Inoltre, il negozio dei punti sarà aperto tutto l’anno, quindi non vi è alcuna fretta.

Offerta speciale

I Punti Steam, però, sono solo un elemento aggiuntivo che potrebbe non interessare a tutti. La vera offerta di Steam è la seguente: per ogni spesa che supera i 30 euro sarà applicato uno sconto aggiuntivo di 5 euro. Lo sconto viene applicato in automatico dal negozio digitale, senza che l’utente debba fare nulla, al momento del pagamento. Tenetelo quindi a mente: nel caso nel quale i vostri acquisti si avvicinino ai 30 euro, potrebbe convenirvi aggiungere qualche altro gioco in offerta.

Giochi in sconto

Ovviamente tutto dipende dagli effettivi giochi in sconto. Vediamo assieme alcuni dei videogame più interessanti disponibili con i Saldi Estivi 2020 di Steam.

AAA

Prima di tutto, vediamo quali AAA e giochi a medio budget sono disponibili in sconto a un buon prezzo; ecco alcuni esempi:

Borderlands 3: – 50%, 29.99 euro

Destiny 2: -33%, 28.13 euro

Mordhau: -20%, 19.99 euro

Dragon Quest Builders 2: -40%, 35.99 euro

Rainbow Six Siege: -60%, 7.99 euro

Street Fighters 5 Champion Edition: -25%, 22.49 euro

Half-Life Alyx: -25%, 37.49 euro

GTA 5: -50%, 14.99 euro

Indie

Non dimentichiamoci, però, che ci sono anche molti giochi indipendenti di qualità da poter recuperare. Vediamo qualche esempio:

Telling Lies: -45%, 9.23 euro

Hollow Knight: -50%, 7.49 euro

Slay the Spire: -50%, 10.49 euro

Risk of Rain 2: -20%, 14.39 euro

The Binding of Isaac Rebirth: -50%, 7.49 euro

Outer Wilds: -33%, 13.99 euro

Terraria: -50%, 4.99 euro

Paper, Please: -50%, 4.49 euro

Quelli sopra riportati sono però solo alcuni degli sconti dei Saldi Estivi 2020: potete trovare tutte le offerte a questo indirizzo.