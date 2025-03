Steel Hunters: ecco la data dell'accesso anticipato dell'atteso gioco con mech

Steel Hunters, l'ultima creazione originale di Wargaming - lo studio che ha dato vita ai celebri World of Tanks e World of Warships - si prepara a entrare nella fase di accesso anticipato il 2 aprile. Questo ambizioso progetto free-to-play fonde in modo innovativo le meccaniche di battle royale ed estrazione, offrendo ai giocatori l'opportunità di pilotare imponenti giganti meccanici in battaglie frenetiche e strategiche. Una caratteristica distintiva di questo lancio è la filosofia collaborativa adottata dagli sviluppatori, che intendono plasmare l'evoluzione del gioco attraverso il feedback diretto della comunità.

Al centro dell'esperienza di Steel Hunters si trova il concetto di controllo totale su formidabili macchine da guerra. I giocatori potranno scegliere tra diversi "Hunter", ciascuno con caratteristiche uniche che definiscono approcci tattici completamente differenti sul campo di battaglia. Razorside, Heartbreaker, Fenris, Ursus, Trenchwalker, Prophet e Weaver: ogni mech è stato progettato con un proprio stile di combattimento e un sistema di progressione dedicato.

La personalizzazione strategica rappresenta uno degli elementi più interessanti del titolo. Man mano che i giocatori avanzano nelle partite, potranno potenziare il proprio Hunter acquisendo equipaggiamento e salendo di livello, adattando così la propria macchina alle sfide che incontreranno nei vari scenari come Crimson Ridge, Maryland Heights e Stonecutter Keep.

Una formula di gioco ibrida e innovativa

Ciò che distingue Steel Hunters nel panorama degli sparatutto è la sua formula ibrida. Wargaming ha mescolato sapientemente elementi di battle royale con meccaniche di estrazione, creando un'esperienza PvPvE in cui le coppie di giocatori si sfidano perseguendo obiettivi multipli. La componente strategica risulta fondamentale tanto quanto la pura abilità nel combattimento.

Gli sviluppatori hanno immaginato uno scenario post-apocalittico dove i giocatori combattono per raccogliere una misteriosa risorsa chiamata Starfall, in un pianeta Terra ormai abbandonato. La progressione durante le partite e la corsa verso il punto di estrazione finale generano una tensione crescente che promette di mantenere alto il coinvolgimento.

La scelta di lanciare Steel Hunters in accesso anticipato riflette una visione collaborativa dello sviluppo. Questo periodo permetterà ai giocatori di influenzare attivamente l'evoluzione del gioco con suggerimenti e critiche costruttive, contribuendo a trasformarlo nella migliore esperienza possibile prima del rilascio completo.

Per gli interessati, il gioco sarà disponibile su PC attraverso diverse piattaforme: il Wargaming Game Center (con versioni regionalizzate per Europa, Nord America e Asia) e Steam. Gli sviluppatori hanno promesso di condividere maggiori dettagli su questo approccio partecipativo non appena il titolo entrerà ufficialmente in accesso anticipato.

Con Steel Hunters, Wargaming dimostra ancora una volta la propria capacità di innovare nel settore free-to-play, un campo in cui lo studio ha già dimostrato la propria expertise con i precedenti successi. Questo nuovo titolo potrebbe rappresentare un importante punto di svolta per il genere degli sparatutto con mech, categoria che negli ultimi anni ha faticato a trovare proposte veramente innovative.

L'attenzione ai dettagli nelle abilità uniche di ciascun Hunter e nei diversi terreni di battaglia suggerisce un livello di profondità tattica che potrebbe soddisfare sia i veterani del genere sia i nuovi giocatori attratti dall'accessibilità del formato free-to-play. La combinazione di battaglie PvPvE con elementi di progressione promette inoltre di garantire longevità all'esperienza di gioco.