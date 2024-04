Stellar Blade, il New Game Plus e i costumi aggiuntivi saranno gratis

In una recente intervista con il sito sudcoreano Ruliweb (tramite Push Square), Kim Hyung Tae, CEO di Shift Up e director di Stellar Blade, ha annunciato che il gioco includerà una modalità New Game Plus dopo il suo rilascio (che lo ricordiamo, è fissato per il 26 aprile).

Inoltre, sono previsti aggiornamenti gratuiti che includeranno pacchetti di costumi aggiuntivi per il personaggio principale, Eve, ampliando così la varietà di vestiti disponibili nel gioco base, il quale sarà pubblicato da Sony.

Kim Hyung Tae ha chiarito che Stellar Blade non conterrà alcune microtransazioni al momento del lancio, sottolineando che il costo di acquisto del gioco sarà l'unica spesa aggiuntiva richiesta ai giocatori.

Per quanto riguarda i DLC futuri, Kim Hyung Tae ha dichiarato che non sono stati ancora definiti, ma ha lasciato aperta la possibilità di collaborare con altri sviluppatori per creare nuovi costumi per Eve a pagamento.

Ciò va in controtendenza con le decisioni di altri publisher come Bandai Namco, che, invece, ha di recente inserito microtransazioni in Tekken 8, scatenando il mal contento dei fan.