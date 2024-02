Stranger of Paradise non è mai costato così POCO! Solo 19€

Amate l'universo di Final Fantasy e vorreste un gioco che mescoli alcuni aspetti dello storico franchise con un gameplay simile a quello di Nioh? Allora Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è il gioco perfetto per voi. Si tratta di una spin-off della saga che punta tutto sul combattimento, in cui vestirete i panni di Jack, protagonista che vuole riportare la luce in un regno caduto nell'oscurità. Grazie a quest'incredibile offerta Amazon, potete acquistarlo al prezzo minimo storico di 19,98€, con uno sconto del 73% sul prezzo originale di 74,99€.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, chi dovrebbe acquistarlo?

Stranger of Paradise basa tutto sull'azione e sui combattimenti frenetici, con la narrazione che fonda sì le sue radici nell'universo di Final Fantasy, ma è messa in secondo piano e fa da sfondo alle avventure del protagonista. Il gioco è profondamente diverso dai canoni a cui la saga ci ha abituati, motivo per cui divide molto gli appassionati: vi piacerà se amate i giochi d'azione senza respiro, o titoli come i soulslike.

Stranger of Paradise vi farà affrontare boss incredibili e dungeon complessi, oltre a offrire un'ampia selezione di classi tra cui scegliere. C'è anche la possibilità di scegliere la difficoltà, quindi a differenza degli altri soulslike, potrete adattare il gioco alle vostre abilità, per il massimo divertimento. Approfittate dello sconto del 73% che abbassa il prezzo al minimo storico di 19,98€, per portarvi a casa un gioco coinvolgente e divertente, che non può mancare nella vostra collezione ora che è disponibile a un prezzo così basso!

