LEGO: arriva l'imponente set dedicato a DUNE!

Domani uscirà finalmente nelle sale Dune: Parte Due, seguito dell'amatissimo film di Denis Villeneuve ispirato al romanzo di Frank Hebert. Ebbene, se siete fan della serie non potete assolutamente perdervi il nuovissimo set LEGO che riproduce l'iconico Ornitottero Reale degli Atreides, uscito da poco e già disponibile su Amazon al prezzo di listino di 164,99€!

LEGO Icons Ornitottero Reale, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo magnifico e imponente set LEGO è un vero e proprio must per gli amanti della serie di Frank Hebert, dato che non solo vi permetterà di rivivere le emozionanti avventure del film Dune attraverso le sue 8 minifigure dettagliate, tra cui Paul Atreides, Lady Jessica, Chani e il Barone Harkonnen, ma diventerà sicuramente anche un pezzo da collezione di grande valore. Il set è composto da ben 1.369 mattoncini e include funzionalità avanzate come le ali apribili e il carrello di atterraggio retrattile, riproducendo in modo ultra dettagliato il velivolo della famiglia Atreides.

Ovviamente, si tratta anche di un'idea regalo originale e perfetta per un fan del cinema o per qualcuno che apprezza i modelli LEGO complessi e dettagliati. Come tutti i set ispirati a franchise amati, però, rischia di esaurire a breve, per cui vi consigliamo di acquistarlo subito prima che sia troppo tardi!

