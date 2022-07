Stray è senza dubbio uno dei giochi più interessanti di questo periodo. A pochi giorni dalla sua uscita, il titolo di Annapurna è stato accolto con pareri generalmente positivi sia dalla critica che dai giocatori. Come per molti altri titoli giocati da parecchi utenti, basta pensare ad Elden Ring, la comunità dei modder è già piuttosto attiva e inizia a generare i primi contenuti.

Una delle funzioni più interessanti di Stray è la possibilità di svolgere molte azioni tipicamente feline. Gli sviluppatori, infatti, hanno preso come spunto i modelli di svariati gatti reali in modo da creare l’esperienza più fedele possibile. Tra le varie possibilità troviamo quella di grattare i muri, dormire e, ovviamente, miagolare. Un modder conosciuto come gibrietas ha deciso di omaggiare Heavy Rain sostituendo al verso del gatto la voce del protagonista del titolo sviluppato da Quantic Dream. Nello specifico, la voce ripete la parola “Jason” in relazione ad una scena del gioco.

All’inizio di Heavy Rain, infatti, la trama si articola seguendo la scomparsa di un figlio e le ricerche da parte del padre. Al momento della scoperta, in particolare, l’uomo si trova in un centro commerciale e l’unica possibilità offerta al giocatore è quella di vagare senza sosta per questo edificio chiamando, appunto, Jason. In Stray la mod rende il tutto più comico e rimuove la tragedia del titolo di Quantic Dream. Il risultato, tuttavia, è molto divertente come si può vedere nel video qui sotto.

Il mondo delle mod è una continua fonte di sorprese e conferisce una enorme mole di contenuti che aumenta quotidianamente. I titoli interessati sono moltissimi e vanno da giochi datati quali Doom a titoli più recenti come Elden Ring e, appunto, Stray. Il lavoro di Annapurna è appena approdato sul mercato ma sembra già pronto a regalare dei contenuti decisamente interessanti ai giocatori.