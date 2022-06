Il Kick Off della Summer Game Fest 2022 si è aperto con un nuovo video di gameplay di Street Fighter 6. Il gioco di casa Capcom, già annunciato nei mesi precedenti e mostrato per la prima volta allo State of Play del 3 giugno 2022, è tornato a mostrarsi a Los Angeles, con una sorpresa per tutti i fan, ovvero la conferma di uno dei personaggi più conosciuti del roster.

Street Fighter 6

Come avete potuto intuire dal titolo della notizia, il personaggio di cui stiamo parlando è Guile. Il lottatore è comparso in tutte le iterazioni principali della serie, inclusa la quinta che debuttò oramai più di 6 anni fa su PlayStation 4 e PC. Il suo ritorno era stato anticipato da alcuni leak emersi successivamente allo State of Play, ma ora abbiamo finalmente la conferma.

Ad accompagnare il reveal del nuovo personaggio ci ha pensato il classico trailer di gameplay. Il filmato, disponibile poco più in basso, introduce Guile in Street Fighter 6 e ci mostra anche una breve anteprima delle sue mosse. Chiaramente potremo scoprire di più nel corso delle prossime settimane, dunque aspettiamoci nuovi reveal da parte di Capcom sia per il roster sia per un’anteprima approfondita dei vari combattenti.

Street Fighter 6 debutterà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC nel corso del 2023. Una data di uscita ufficiale non è ancora stata annunciata.