Uno dei giochi più attesi in questo State of Play era sicuramente Street Fighter 6. La sesta iterazione principale del picchiaduro di casa Capcom è riuscita finalmente a mostrarsi, con tante novità tra cui una campagna single player annunciata durante lo show di Sony e ovviamente l’immancabile finestra di lancio.

Street Fighter 6

Come annunciato durante lo show di Sony, Street Fighter 6 includerà una campagna single player. Chiamata World Tour, il picchiaduro di casa Capcom disporrà dunque di un comparto a giocatore singolo, di cui purtroppo al momento sappiamo molto poco. Annunciato anche il Battle Hub, che espanderà ancora di più la comunicazione con i giocatori e aumenterà il coinvolgimento degli stessi nel gioco. Entrambi gli aspetti sono però ancora poco chiari e non sappiamo quando Capcom deciderà di approfondirli.

Oltre a queste informazioni, Capcom ha pubblicato anche due trailer di Street Fighter 6. Il primo è un vero e proprio video di gameplay, che ci mostra anche alcuni scorci della campagna single player ed è disponibile subito qui sopra. Il secondo, invece, è un match commentato in tempo reale contenente del vero e proprio gameplay della componente picchiaduro e lo potete trovare qui in basso.

Per quanto riguarda la release date, o meglio, la finestra di lancio, il nuovo picchiaduro della serie non uscirà tanto a breve. Il gioco è infatti previsto solamente per il 2023, ma al momento non abbiamo ulteriori dettagli in merito. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.