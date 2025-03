Styx: Blades of Greed annunciato durante il Nacon Connect

Cyanide Studio ha annunciato durante il recente Nacon Connect il ritorno di uno dei protagonisti più irriverenti del genere: l'astuto goblin Styx tornerà in azione questo autunno con Blades of Greed. A dieci anni di distanza dall'originale "Master of Shadows", il terzo capitolo della serie promette di elevare l'esperienza stealth action con un'evoluzione significativa della formula che ha conquistato gli appassionati, spingendo ulteriormente sui confini della libertà creativa nel superare le sfide.

La nuova avventura trasporterà i giocatori a bordo di un massiccio dirigibile, dove Styx si lancerà in una pericolosa caccia al Quarzo, una misteriosa e potente fonte di energia. Il setting unico permetterà di esplorare ambientazioni inedite, sfruttando le capacità del protagonista per muoversi inosservato tra le ombre e superare le pattuglie dell'Inquisizione che daranno la caccia al nostro antieroe goblin.

La narrazione si presenta come un tassello cruciale nella più ampia mitologia creata da Cyanide Studio: gli eventi di Blades of Greed getteranno infatti le fondamenta narrative per l'inizio della Grande Guerra e la nascita della Mano Nera, il gruppo di mercenari che i fan più affezionati ricorderanno come protagonisti di Of Orcs and Men, espandendo così l'universo creato dallo studio francese.

Ciò che ha sempre contraddistinto la serie Styx è l'approccio tattico e versatile alle situazioni di gioco, e il nuovo capitolo sembra voler elevare questo aspetto a nuovi livelli. Gli sviluppatori hanno promesso un'esperienza che spingerà ancora più in là il concetto di libertà d'azione, invitando i giocatori a trovare soluzioni creative per superare situazioni sempre più complesse.

La creatività del giocatore sarà la vera arma vincente in questo nuovo capitolo.

Tra le novità più interessanti, spiccano alcune nuove abilità che arricchiranno il già vasto arsenale di Styx: il Controllo Mentale e lo Spostamento Temporale rappresentano aggiunte significative che promettono di rivoluzionare l'approccio alle sfide. Questi poteri si affiancheranno alle capacità già note del goblin, creando un'esperienza di infiltrazione ancora più stratificata e soddisfacente.

Una delle ragioni per cui i fan hanno accolto con entusiasmo l'annuncio è senza dubbio la personalità unica del protagonista. Styx non è mai stato l'eroe convenzionale: cinico, sarcastico e privo di scrupoli, il goblin rappresenta un antieroe perfetto per un genere che fa della furtività e dell'astuzia i suoi pilastri fondamentali.

Il ritorno di personaggi familiari, affiancati da nuove figure che verranno introdotte durante la campagna, permetterà di approfondire ulteriormente questo universo fantasy, offrendo ai giocatori un contesto narrativo più ricco e sfaccettato rispetto ai capitoli precedenti.

Disponibilità e piattaforme

Styx: Blades of Greed arriverà questo autunno su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, sfruttando le capacità dell'hardware di nuova generazione per offrire un'esperienza visivamente immersiva e tecnicamente all'avanguardia. Gli ampi livelli di gioco, pieni di guardie e trappole da aggirare, saranno progettati per massimizzare le possibilità di infiltrazione, offrendo molteplici approcci a seconda dello stile di gioco preferito.

Con questo nuovo capitolo, Cyanide Studio dimostra di voler continuare a investire in una serie che, pur non avendo mai raggiunto lo status di blockbuster, ha saputo ritagliarsi una nicchia appassionata e fedele nel panorama degli stealth game, proponendo un'alternativa interessante ai titoli più blasonati del genere.