Su Fallout 76 sarà possibile giocare nei panni di un ghoul!

Complice il recente rilascio della serie tv di Amazon Prime dedicata alla saga, che ha raggiunto lo stratosferico risultato di oltre 65 milioni di visualizzazioni, Fallout 76 sta vivendo in questo periodo una sorta di nuova giovinezza. I giocatori del capitolo online sono infatti cresciuti a dismisura nell’ultimo mese, con il titolo che ha saputo attrarre a sé miriadi di nuovi appassionati.

Per capitalizzare il rinnovato interesse per Fallout 76, Bethesda ha ben pensato di annunciare durante l’Xbox Games Showcase una novità attesissima, in grado di rivoluzionare il modo in cui viene vissuto il gioco. Nei primi mesi del 2025 verrà infatti introdotta in Fallout 76 la possibilità di diventare dei ghoul e poter così godere dell’intera esperienza di gioco in un’ottica completamente inedita.

Manca ancora almeno un semestre al lancio di questa già attesissima novità, ma per fortuna sono già diversi gli aspetti svelati finora da Bethesda. Per diventare dei ghoul sarà in particolare prima necessario raggiungere il livello 50, con una quest dedicata che verrà sbloccata a quel punto. Nel caso ci ripensassimo sarà poi anche possibile tornare umani, anche se non è ancora chiaro quale sarà il modus operandi per farlo.

Essere dei ghoul concede poi anche particolari perk. Tale forma, ad esempio, sarà dotato di una resistenza alle radiazioni decisamente maggiore rispetto a quelle di un personaggio umano, con anche altre caratteristiche che renderanno ancora più unica la decisione di intraprendere tale strada. Le interazioni con alcuni personaggi cambieranno radicalmente in base alla nostra natura, con alcune fazioni che ci diventeranno addirittura avvere. Essere dei ghoul, quindi, aprirà al giocatore delle strade completamente nuove e ne precluderà delle altre.

Per saperne di più altro non si può fare che aspettare ulteriori notizie a riguardo. Quello che è sicuro è però come Bethesda sia fin da ora riuscita a catturare l’interesse dei giocatori con una novità che è diventata attesissima già dopo pochi minuti dall’annuncio ufficiale. Per ingannare l’attesa, Fallout 76 è in ogni caso fin da ora colmo di contenuti, con l’espansione Skyline Valley che è ad esempio oramai dietro l’angolo.