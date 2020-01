Subnautica raggiunge il traguardo delle 5 milioni di copie vendute

Uno tra i survival più particolari e amati dagli appassionati del genere c’è di sicuro Subnautica, l’esperienza esplorativa e di sopravvivenza sottomarina sviluppata dal team indipendente Unknown Worlds Entertainment. Stando alle recenti parole del fondatore dello studio Charlie Cleveland, la loro opera ha raggiunto e superato il traguardo delle 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Cleveland ha voluto condividere il numero di vendite tramite un commento all’interno dell’intervista rilasciata alla redazione di gameindustry.biz. Quando è stato chiesto a Cleveland chiarimenti sul numero, lo sviluppatore ha specificato che in totale Subnautica ha raggiunto 5,23 milioni, incluse le versioni PC su Steam e Epic Games Store, e le vendite console su Xbox One e PS4. Inoltre ha tenuto a sottolineare che il numero non include tutti i download gratuiti.

Oltre alle molte unità vendute, Subnautica ha visto accrescere la sua community proprio grazie ai 4,5 milioni di download gratuiti che sono stati effettuati nel periodo in cui il gioco veniva regalato dall’Epic Games Store, periodo gratis che è durato per ben due settimane e che ha permesso ai neofiti di approcciarsi con un esperienza survival molto particolare e interessante nel panorama del genere.

Subnautica è nato come un progetto in accesso anticipato nel dicembre 2014 ed è uscito del tutto a gennaio 2018. Il sequel, Below Zero, sta seguendo il sentiero tracciato dal suo predecessore con la fase di accesso anticipato che è iniziata lo scorso anno. Cosa pensate delle vendite di Subnautica? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.