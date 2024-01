Suicide Squad: Kill the Justice League, ecco i requisiti PC definitivi

Il chiacchieratissimo Suicide Squad: Kill the Justice League, sviluppato da Rocksteady Games, sta per arrivare e la software house ha rilasciato i requisiti ufficiali per PC a poche settimane dal rilascio del titolo.

La notizia positiva per chi gioca a 1080p è che tali requisiti non sono particolarmente esigenti e c'è addirittura la possibilità che il titolo sia verificato per Steam Deck, fin dal giorno del lancio.

Il gioco, creato dallo stesso team dietro la celebre serie Batman: Arkham, offre un'esperienza inedita rispetto a quella normalmente offerta dall'oramai iconico franchise, consentendo ai giocatori di assumere il controllo di alcuni degli antieroi più caratteristici della DC in una storia sopra le righe che promette di essere ambientata nello stesso universo narrativo della serie Arkham..

Rocksteady Games aveva precedentemente rilasciato alcuni requisiti per PC prima delle sessioni di beta chiuse a novembre. Le specifiche attuali, però, rappresentano quelle ufficiali e definitive.

L'aspetto più peculiare di questa lista, e che siamo sicuri che farà discutere gli utenti, è l'obbligo di avere un SSD sul quale installare il gioco, sia per i requisiti minimi che per quelli consigliati.

I requisiti minimi di Suicide Squad, che permettono di giocare a una risoluzione di 1080p, 30 fps e con preset minimi, richiedono un processore Intel Core i5-8400K, o AMD Ryzen 5 1600, abbinato a una Nvidia GeForce GTX 1070, o a un'AMD Ryzen Vega 56, e 16 GB di RAM.

Per giocare a 1080p a 60 fps, le specifiche salgono a un Intel i7-9700K, o Ryzen 7 5800X, con un RTX 2060 o un'AMD RX 5700 XT. Le specifiche consigliate, per una risoluzione di 1440p a 60 fps, con impostazioni grafiche medie, richiedono un Intel i7-10700K/Ryzen 7 5800X3D con un RTX 2080 o un RX 6800XT.

Infine, per chi possiede un monitor 4K, i requisiti massimi per giocare al massimo dettaglio grafico, a 60 fps, richiedono un Intel i7-12700K, o un Ryzen 7 7800X3D, e una RTX 3080 o un'AMD RX 7900XT.

Nonostante non ci sia una menzione ufficiale dello spazio che il gioco occuperà sugli SSD degli utenti, sia Steam che l'Epic Games Store indicano una dimensione di 65 GB, un valore approssimativamente in linea con la media dei giochi attuali.