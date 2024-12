Suicide Squad: Kill the Justice League annuncia l'ultima stagione dopo neanche un anno

Un nuovo capitolo si chiude per Suicide Squad: Kill the Justice League. Lo sviluppatore Rocksteady ha annunciato lunedì che la quarta stagione del gioco, in partenza domani, sarà anche l'ultima. L'episodio 8, previsto per il 14 gennaio 2025, segnerà dunque la fine dei contenuti stagionali per il titolo uscito solo a febbraio di quest'anno.

Nonostante la conclusione delle stagioni, il gioco rimarrà giocabile online. Da domani sarà inoltre disponibile una modalità offline, precedentemente annunciata senza una data precisa, che permetterà di giocare la storia principale e tutte le missioni stagionali senza connessione internet.

Il percorso di Suicide Squad: Kill the Justice League è stato caratterizzato da non poche difficoltà: originariamente previsto per il 2022, il gioco ha subito numerosi rinvii. Il lancio non ha soddisfatto le aspettative, portando Warner Bros. Discovery ad annunciare a maggio una perdita di 200 milioni di dollari sul progetto.

La decisione di concludere il supporto stagionale riflette le sfide affrontate dal titolo, che secondo alcune recensioni "nasconde la sua personalità audace sotto uno sparatutto generico con elementi looter". Il gioco è stato, infatti, criticato per la sua struttura da sparatutto looter, un genere molto diverso dai precedenti successi di Rocksteady. Questa scelta ha diviso i fan, abituati a esperienze più narrative e meno orientate al gameplay online.

La decisione di concludere il supporto stagionale dopo solo un anno riflette le difficoltà incontrate dal gioco. Nonostante ciò, l'aggiunta di una modalità offline potrebbe attrarre nuovi giocatori interessati principalmente alla campagna principale, offrendo una seconda chance a questo controverso titolo del mondo DC.