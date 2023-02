Tra le tante nuove IP di questa generazione, una delle più attese è sicuramente Suicide Squad: Kill the Justice League. Il gioco, svelato oramai più di due anni fa e prodotto da Rocksteady avrebbe dovuto in realtà essere già tra noi, ma purtroppo nel corso degli ultimi mesi è stato rinviato. Ora, complice il nuovo showcase di PlayStation, destinato alle novità incentrate sulle terze parti, abbiamo avuto la possibilità di rivedere il gioco in azione, con un lungo video di gioco incentrato sulla parte cooperativa.

Non è una scelta casuale: la presenza della nuova opera di Rocksteady allo showcase di PlayStation (o meglio, al nuovo State of Play) è dovuta alla scelta di PS5 come marketing partner per il gioco. Ed è proprio sulla piattaforma di ultima generazione di casa Sony che possiamo aspettarci dei vantaggi esclusivi a dispetto delle versioni PC e Xbox, come già accaduto, per esempio, con Hogwarts Legacy o Call of Duty Modern Warfare 2.

Oltre al video di gameplay, Rocksteady Studios ha anche parlato dello sviluppo e dell’intero lavoro sul gioco, condividendo l’esperienza di vari membri del team che hanno avuto il piacere e l’onore di lavorare su questo particolare progetto, che per la prima volta vede dei Villain come protagonisti invece dei classici supereroi.

Il filmato, lungo una quindicina di minuti, era già stato ampiamente pre annunciato da parte di Sony, che aveva infatti già menzionato la presenza del titolo durante la serata. Il nuovo video di gameplay è stato mostrato al termine dello show e potete trovarlo subito qui in basso.

Non ci resta che salutarvi, ricordandovi la data di uscita di Suicide Squad: Kill the Justice League. Il gioco, dopo il rinvio dello scorso anno, ora è previsto il 26 maggio 2023, oltre che per PS5 anche per Xbox Series S, Xbox Series X e PC via Steam.

