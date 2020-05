Summer in Mara: finalmente svelata la data di uscita su Nintendo Switch e PC

Dopo una lunga attesa da parte del pubblico e molteplici ritardi, Summer in Mara, il titolo di Chibig Studio che si presenta come un fantastico mix tra un simulatore agricolo e un adventure game, uscirà finalmente su Nintendo Switch e PC il 16 giugno 2020. Il gioco promette ai videogiocatori di tenerli incollati allo schermo per almeno 30 ore di gioco, offrendo numerosi e simpatici contenuti, oltre 250 missioni, molti personaggi da incontrare e con cui fare amicizia, nonché numerosi luoghi da esplorare e da scoprire.

Summer in Mara condurrà i giocatori verso nuove isole, nuove conoscenze, li stimolerà a svelare nuovi segreti e a trovare molti tesori. Ma bisognerà anche imbattersi in una malvagia società chiamata Elit, con propositi loschi e sleali. L’intendo di Chibig Studio è quello di far sentire gli utenti come se stessero esplorando e analizzando il mondo di Mara, al fine di renderlo un posto migliore. A tal proposito, il team dà grande importanza anche allo sviluppo del personaggio che incrementerà gradualmente le proprie abilità di base e questo si riflette nella cura rivolta agli amici incontrati e dai numerosi aneddoti che i giocatori apprenderanno dai loro viaggi.

I giocatori avranno un’isola tutta loro, ma prendersene cura sarà un duro lavoro. Summer in Mara, infatti, non sarà un gioco propriamente semplice. Bisognerà piantare alberi, ottenere la legna da essi e creare nuovi strumenti. Inoltre, con i materiali ricavati sarà necessario anche costruire nuovi edifici. Sarà possibile anche coltivare tutti i tipi di verdure nei propri orti, prendersi cura degli animali che popolano la fattoria di proprietà, nonché pescare in uno stagno o in mare aperto. Sicuramente, i fan di Animal Crossing apprezzeranno questo titolo.

Come si evince, Summer in Mara offrirà un’esperienza sana e divertente per tutte le età e ciò giustifica il grande interesse da parte del pubblico. Se siete curiosi di giocarlo, sarà possibile provare gratuitamente su Nintendo Switch il prologo del gioco, poco prima del suo lancio. Tuttavia, se non siete armati di pazienza e non riuscite proprio ad aspettare, è possibile provare il prologo di Summer in Mara gratuitamente su Steam già da oggi. Summer in Mara arriverà anche su PlayStation 4 e Xbox One, ma al momento non disponiamo di maggiori informazioni a riguardo.