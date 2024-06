Super Mario 3D World + Bowser's Fury: RISPARMA sull'acquisto grazie a Eneba!

Se state cercando un gioco iconico per Nintendo Switch a un prezzo particolarmente conveniente, vi consigliamo di dare un'occhiata a questa straordinaria offerta su Nintendo eShop. Super Mario 3D World + Bowser's Fury è attualmente in vendita a soli 39,99€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo originale di 59,99€. Ma c'è di più: grazie alle offerte su Eneba, potete risparmiare ulteriormente. Acquistando una Nintendo eShop Card da 15€ a soli 14,38€ e una da 25€ a 23,70€, il costo complessivo del gioco scende a 37,08€. Questo significa un ulteriore risparmio di 2,91€, rendendo l'acquisto ancora più conveniente.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury, chi dovrebbe acquistarlo?

Super Mario 3D World + Bowser's Fury è un titolo che non dovrebbe mancare nella collezione di ogni appassionato di videogiochi. Questo gioco combina l'avventura classica di Mario in un mondo tridimensionale con la nuova esperienza di gioco offerta da Bowser's Fury. Grazie alle sue meccaniche di gioco innovative e alla grafica accattivante, questo titolo garantisce ore di divertimento per giocatori di tutte le età.

Bowser's Fury introduce una nuova modalità di gioco open-world, in cui Mario deve allearsi con Bowser Jr. per affrontare una versione gigantesca e furiosa di Bowser. Questa parte del gioco offre un'esperienza unica, in cui i giocatori possono esplorare liberamente un vasto arcipelago, raccogliere Cat Shines e sbloccare nuovi poteri per contrastare Bowser. La transizione fluida tra le due modalità di gioco e l'attenzione ai dettagli grafici rendono questa esperienza particolarmente immersiva e coinvolgente.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury alla vostra collezione

