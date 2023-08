Super Mario Bros. Wonder è stato il protagonista indiscusso di un Nintendo Direct monografico e interamente dedicato alla nuova avventura dell’iconico idraulico baffuto.

Il gioco uscirà il 20 ottobre per Nintendo Switch, portando avanti la storica serie di platform bidimensionale che hanno fatto in innamorare i giocatori della serie. Questa volta, però, non ci troviamo di fronte a un titolo che vuole provare a rendere più moderna una formula consolidata, quanto più a un capitolo che, a tutti gli effetti, pare riprendere quella volontà di sorprendere, e innovare, che dai tempi di Super Mario World sembrava stata definitivamente messa da parte, almeno per quanto riguarda i Mario in due dimensioni.

Com da tradizione, la storia funge da mero pretesto per gettare le, basilari, motivazioni che portano Mario e i suoi amici, a cercare di fermare i piani di Bowser. Nel trailer mostrato durante il Nintendo Direct, vediamo la “compagnia del fungo” invitata nel mondo del Principe Florian per una visita di cortesia. Tuttavia, l’arrivo improvviso di Bowser e il fatto che accidentalmente tocca il Fiore Magico, sconvolgono ancora una volta la vita dei nostri eroi. Bowser, difatti, si fonde accidentalmente con un castello, dando vita a una minaccia tanto delirante, quanto inedita.

Tutto l’immaginario di Super Mario Bros. Wonder, tende tanto al delirante e allo psichedelico, con una direzione artistica sopra le righe e una pletora di elementi tanto peculiari, quanto originali.

Il gioco, infatti, presenterà nuovi poteri che aggiungeranno un tocco inedito a un gameplay oramai consolidato. Tra questi, la possibilità di trasformarsi in elefante, emettere bolle d’aria e indossare un cappello-trivella, sono stati i protagonisti indiscussi del Nintendo Direct di oggi.

L’elefante consentirà diverse azioni, come respingere oggetti pericolosi, distruggere barriere e utilizzare l’acqua in modi creativi, quali annaffiare delle piante che, crescendo esponenzialmente, muteranno il level design.

La possibilità di emettere bolle, invece, oltre a consentire di intrappolare i nemici, eliminandoli anche attraverso i muri, permetterà di creare piattaforme extra su cui saltare. Il potere della trivella, infine, offrirà la capacità di planare dopo un salto, scavare in diverse direzioni e persino muoversi sotto terra per evitare i nemici. Insomma tutti poteri che, come da tradizione, non si limitano a offrire nuovi modi per eliminare i nemici ma offrono modifiche sostanziali al gameplay.

Gli effetti speciali, invece, introdurranno sequenze alternative in cui lo scenario si deformerà, inclinerà e trasformerà, portando a sfide inedite realizzate attraverso una direzione artistica psichedelica e fuori dalle righe. Basterà approcciare un Fiore Magico per dare inizio a una distorsione del livello in corso e, almeno all’apparenza, il risultato finale è un qualcosa di mai visto fino a oggi in un titolo di Mario.

La modalità multiplayer cooperativa, infine, sarà disponibile localmente e online per un massimo di quattro giocatori e permetterà di affrontare insieme l’intero gioco. Se i compagni sono remoti, appariranno come ombre, interagire con loro sarà possibile in vari modi ma l’effetto “party game”, dove tutti si scontravano con tutti, è stato ridimensionato, eliminando alcune collisioni e offrendo un’esperienza inedita.