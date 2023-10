Super Mario Bros. Wonder si può già giocare su PC in 4K/60FPS

La ROM di Super Mario Bros. Wonder, l'ultimo capitolo dell'amatissima serie di Mario in arrivo nei prossimi giorni, è trapelata online. Questa non è la prima volta che un gioco per Switch trapela prima del suo lancio ufficiale, segno che forse l'azienda di Kyoto dovrebbe stare un po' più accorta.

Incoraggiati dai successi precedenti, gli emulatori per Switch hanno fatto passi da gigante nel replicare l'esperienza di gioco delle console Nintendo su PC, consentendo a chiunque non abbia una Switch di poter comunque giocare ai titoli Nintendo, seppur in modo poco legale.

Proprio di recente è emerso che Ryujinx, un emulatore sperimentale open-source per Switch, è in grado di far girare Super Mario Bros. Wonder già in 4K a 60 fps su PC. Ovviamente, i giocatori dovranno procurarsi una copia della ROM del gioco, e questo solleva questioni etiche e legali. Tuttavia, gli appassionati di emulazione sono probabilmente già familiari con il processo di accesso alle ROM dei giochi. Il risultato finale di questa situazione è che Super Mario Bros. Wonder è diventato giocabile su PC molto prima del suo rilascio ufficiale, generando entusiasmo tra i fan.

È chiaro che Nintendo debba lavorare meglio sulla sicurezza per proteggere i propri titoli e prevenire i leak prematuri. Nel frattempo, i giocatori che hanno già avuto accesso al gioco tramite emulatori stanno condividendo opinioni positive, il che lascia pensare che Super Mario Bros. Wonder potrebbe essere un altro successo nella lunga lista di giochi indimenticabili della serie Super Mario. Resta da vedere come Nintendo risponderà a questa situazione, ma conoscendo il loro pensiero sull'emulazione è possibile che l'azienda stia già lavorando sul risolvere la "problematica".

Vi ricordiamo che l'emulazione senza possedere una copia ufficiale del gioco è considerato illegale, di conseguenza se volete provare questa nuova opera Nintendo potrete farlo acquistando il prodotto.