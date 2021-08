Super Mario Party Challenge: il best of della finale a cui abbiamo partecipato

La saga di Mario Party rappresenta da sempre uno dei massimi esponenti del genere party game. Con ormai una sequela di infiniti capitoli principali, i giocatori di tutto il mondo hanno avuto l’occasione di potersi sfidare in innumerevoli partite e in scontri ai mini-giochi più assurdi e divertenti prendendo le fattezze dei personaggi del Regno dei Funghi. Di recente noi di Tom’s Hardware Game Division abbiamo partecipato alla Super Mario Party Challenge, un evento che ci ha visto affrontare altre testate giornalistiche italiane del nostro settore in partite dall’alto tasso di competitività.

Il nostro Andrea Maiellano ha fatto faville durante tutto il corso della Super Mario Party Challenge, andando a conquistarsi una finale in cui ha dovuto vedersela contro altri tre rivali di altrettante redazioni videoludiche italiane. Oltre a noi di Game Division hanno preso parte alla finale anche Enrico Andreuccetti di Gamesource, Alessandra Borgonovo di Multiplayer e Valentino Cinefra di Spaziogames.

Per celebrare questa partita finale dell’evento Super Mario Party Challenge, i ragazzi di VidieogamesParty hanno realizzato un video che racchiude tutti i momenti migliori in un best of di questa finale all’ultima stella. Come da tradizione del brand di party game Nintendo, oltre alla fase da gioco da tavolo non sono mancati i tanti mini-giochi dalla grande varietà che hanno messo alla prova tutti e quattro i partecipanti a questa finale.

Dopo una partita senza esclusione di colpi il nostro Andrea Maiellano si è aggiudicato un posto sul gradino più basso del podio precedendo Alessandra di Multiplayer. Medaglia d’argento per Valentino di Spaziogames e a trionfare, infine, è stato Enrico di Gamesource portandosi a casa la bellezza di cinque stelle.