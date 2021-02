Super Nintendo World: sarà possibile visitarli anche su Minecraft

I Super Nintendo World, le nuove aree dedicate ai mondi Nintendo all’interno degli Universal Studios di Tokyo e Orlando, sfortunatamente non sono ancora state aperte al pubblico. Ciò è dovuto ai ritardi causati dall’epidemia di Coronavirus che ha colpito tutte le regioni del mondo. C’è però chi, per venire incontro agli appassionati, sta ricreando queste aree tematiche all’interno di Minecraft.

A darci la possibilità di visitare virtualmente il Super Nintendo World è l’utente conosciuto online con il nickname di “Dippy22”, il quale ha inziato i lavori sulla sua versione dell’area tematica all’interno di Minecraft. Attualmente i lavori di questa versione digitale del parco a tema sono solamente cominciati, e da quanto ci viene detto da Dippy22 il tutto è ancora al 5%. Nonostante questo, sono stati già rilasciate alcune immagini grazie alle quali possiamo ammirare i primi scorci.

Questa nuova creazione che sta prendendo vita in Minecraft andrà ad emulare la versione reale dei Super Nintendo World. Nei parchi di Tokyo e Orlando questa zona tematica racchiuderà tutta una serie di attrazioni dedicate ai più famosi brand Nintendo. Per quanto ne sappiamo ad oggi, verranno aperti per primi i Super Nintendo World di Tokyo durante la prima metà dell’anno. La volontà di Dippy22 è quella di arrivare all’apertura reale rilasciando la sua creazione in versione Minecraft.

Aspettando di poter dirigerci, anche solo virtualmente, all’interno della nuova area tematica degli Universal Studios, non dovete assolutamente perdervi altre grandiose creazioni che hanno preso vita all’interno di Minecraft, come per esempio: Minas Tirith de Il Signore degli Anelli oppure il distretto di Shiganshina dell’Attacco dei Giganti ricreato in scala 1:1. Cosa ne pensate del lavoro appena cominciato da questo utente? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata ai commenti.