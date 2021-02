Minecraft: costruito un pezzo della Terra di Mezzo con RTX

L’universo cubettoso di Minecraft non ha limiti. Nel corso degli anni il sandbox ha saputo far appassionare milioni e milioni di giocatori di tutte le età, ma non solo. C’è chi ama giocare al titolo mojang in modo survival e andando ad esplorare le lande di un mondo generato casualmente, ma c’è anche chi usa il titolo per esprimere tutta la propria creatività. Quest’ultima tipologia di videogiocatori continua a regalarci creazioni davvero fantastiche e a dir poco maestose.

Tra le opere creative più recenti che hanno visto la luce in Minecraft, una parte della community ha voluto ricreare un iconico luogo della Terra di Mezzo, una delle ambientazioni cardine in cui hanno preso vita le epiche storie de Il Signore degli Anelli: parliamo di Minas Tirith. La capitole di Gondor è realizzata anche sfruttando tutte le migliorie visive della tecnologia RTX. Il risultato è veramente qualcosa di fantastico, con la capitale che è stata ricreata in modo minuzioso e ricco di tanti piacevoli dettagli.

Grazie al Ray Tracing, inoltre, è possibile notare tutta una serie di riflessi che sbattendo sulle mura della città quasi ci fanno dimenticare che il tutto è stato ricreato con dei cubetti in un mondo virtuale. Anche gli interni sono stati ricreati in modo sublime e, di nuovo, grazie all’RTX attivo è possibile godere di alcuni scorci davvero ricchi di fascino. Il video proposto da Nvidia testimonia la bellezza di questa ricreazione, la quale fa quasi venire voglia di vedere un gioco de Il Signore degli Anelli tutto fatto all’interno di Minecraft.

Questo lavoro purtroppo è solamente ammirabile all’interno del video di Nviaida e al momento non è scaricabile da nessuna parte. Minas Tirith è solamente una delle ultime creazioni partorite dalle menti creative che abitano giornalmente il mondo di Minecraft. Altri lavori assolutamente degni di nota sono state le ricreazioni di: Link’s Awakening, la mappa di Among Us oppure Shiganshina dell’Attacco dei Giganti in scala 1:1. Cosa ne pensate di come è stata ricreata Minas Tirith all’interno del titolo Mojang?