Minecraft: ricreato Shiganshina dell’Attacco dei Giganti in scala 1:1

La community di Minecraft non smette mai di sorprendere, anche ad oltre 10 anni dal lancio del sandbox cubettoso, ogni tanto i fan se ne escono fuori con creazioni incredibili. Nel corso del tempo non solo abbiamo assistito a ricreazioni virtuali di architetture, o intere citta, realmente esistenti, ma come nel caso recente, delle volte la creatività degli appassionati sfocia con la realizzazione di qualcosa che è stato visto all’interno di un anime.

È proprio questo il caso di un gruppo di giocatori di Minecraft che si è riunito e nel tempo ha costruito il distretto di Shiganshina dell’Attacco dei Giganti. A rendere pubblico questo fantastico lavoro di squadra, è stato l’utente di Reddit “FoxicalOW”, il quale ha condiviso l’incredibile dettagliata creazione sul social. Mentre il distretto di Shiganshina è stato ricreato in scala 1:1, il gruppo è andato a modificarne alcune proporzioni per renderlo maggiormente ottimizzato all’interno del titolo.

I giocatori che hanno realizzato il distretto hanno raddoppiato le dimensioni del muro da 50 a 100 blocchi, in modo che le case potessero essere più alte di ben otto blocchi. Sfortunatamente questa meravigliosa mappa non è ancora disponibile per il download, ma FoxicalOW ha voluto confermare che la caricherà presto in versione Minecraft Java su PC, quindi è solo questione di attendere prima di mettere piede nella ricreazione di Shiganshina.

Incredibile come, anche a distanza di così tanti anni, Minecraft sia uno dei punti fermi per quanto riguarda la creazione di tali progetti. Un titolo immenso e che non smetterà mai di soprenderci, il cui unico limite è davvero l’ingegno umano. Cosa ne pensate di questa fantastica ricreazione del distretto di Shiganshina dell’Attacco dei Giganti? Cos’altro vi piacerebbe vedere ricreato in Minecraft?