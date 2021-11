Super Smash Bros Ultimate avrà mai un sequel? Sakurai è stato molto diretto

Ora che il supporto post lancio di Super Smash Bros Ultimate è terminato con l’annuncio di Sora di Kingdom Hearts, i fan del popolare brawler targato Nintendo si stanno chiedendo a gran voce se in futuro potranno mettere nuovamente le mani su un nuovo capitolo della fortunata saga di picchiaduro.

A parlare del futuro di Super Smash Bros ci ha pensato lo stesso director di Ultimate Mashiro Sakurai. Le sue ultime dichiarazioni stanno facendo il giro del web in queste ore grazie a delle anticipazioni di una nuova intervista, dove l’amatissimo director ha voluto parlare del possibile futuro del franchise.

“Non sto pensando ad alcun seguito al momento. Questo accade ogni qual volta viene pubblicato un nuovo gioco, ma non posso nemmeno dire che si sia trattato dell’ultimo Smash in assoluto”, ha dichiarato Sakurai.

Oltre a questo il director ha anche rivelato che senza il suo coinvolgimento vede difficile la realizzazione di un nuovo Super Smash Bros. In passato ha provato ad assumere altri per fare il suo lavoro, ma a quanto pare sembra che le cose non siano andate molto bene. Questo lascia un bel punto di domanda su una possibile continuazione della serie, anche se difficilmente Nintendo vorrà abbandonare un IP così tanto fondamentale come quella di Smash.