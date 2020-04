Super Smash Bros Ultimate, al via la seconda tappa del Community Clash

Dopo il successo strepitoso della prima edizione, torna ancora più in grande la seconda incarnazione di uno dei tornei più amati da tutti i giocatori di Super Smash Bros Ultimate, stiamo parlando del Community Clash, che è arrivato alla seconda tappa delle qualifiche online. Il tutto avrà luogo domenica 26 aprile, in questa giornata vedremo chi avrà la meglio sugli altri player e si aggiudicherà un posto per la finalissima di Milano, dove si sfideranno i migliori 8 giocatori della community italiana per aggiudicarsi il titolo di campione nazionale.

L’appuntamento come sempre è per le ore 14:30 sul canale Twitch di Smash Bros Italia, dove verranno trasmesse tutte le partite delle qualifiche con commento tecnico in tempo reale. A differenza dell’anno precedente, quest’anno il Community Clash prevede delle sostanziali novità non solo a livello di organizzazione, ma anche di sostegno esterno, dato che quest’anno è previsto il supporto ufficiale di Nintendo per tutta la durata dell’evento. L’edizione 2020 vede l’introduzione di più tappe di qualificazione, sei fisiche e due online.

Il primo appuntamento dal vivo che ha dato il via alle danze è stato a febbraio al GamePeople di Quartu Sant’Elena, ma si proseguirà nei prossimi mesi al Clan Gaming Center di Catania, al RedStar Gaming di Roma, al Cinema Vittoria di Modena, al Dren esport Bar di Napoli e per finire, al VGP Home di Milano.

Con il Community Clash V2, Nintendo permette ai giocatori di competere sia sul territorio italiano che online, dando la possibilità a tutti di prendere parte a un torneo che aumenterà ancora di più l’affiatamento e la coesione delle varie community sparse per l’Italia. Un grande evento per tutti i giocatori di Super Smash Bros Ultimate che, di anno in anno, riesce ad acquisire sempre più pubblico anche in Italia grazie ad eventi come questo che danno lustro al titolo e alla sua sezione eSportiva.