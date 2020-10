Super Smash Bros. Ultimate: svelato il nuovo lottatore nel trailer ufficiale

Super Smash Bros. Ultimate è stato sin dal primo giorno di vendita uno dei giochi più acquistati e amati dai videogiocatori di Nintendo Switch. La saga di Nintendo ha sempre riscosso un grande successo ma, come molti altri capitoli di giochi arrivati per la prima volta su Switch, Super Smash Bros. Ultimate ha infranto molti record. Il merito è di certo anche del grande supporto. A questo riguardo, proprio oggi è stato presentato un nuovo lottatore.

Si tratta di Steve, personaggio di Minecraft. L’annuncio è arrivato come sempre tramite la presentazione dedicata al gioco condotta da Mr Sakurai. Il video di presentazione conferma anche che Alex e qualche altro personaggio del mondo di Minecraft sarà parte di Super Smash Bros. Ultimate, probabilmente sotto forma di costumi alternativi.

Inoltre, sono stati confermati anche un nuovo stage e sette tracce musicali. L’ultima conferma del filmato è legata al prossimo evento di presentazione, che sarà mandato in onda il 3 ottobre alle 16.30. Sarà dedicato a un’analisi più approfondita di Steve di Minecraft.

Steve è il settimo personaggio introdotto tramite DLC in Super Smash Bros. Ultimate e segue Min-Min di ARMS, rilasciato sempre quest’anno. Per quanto riguarda il secondo Fighter Pass, mancano ancora tre personaggi DLC.

Potete leggere la nostra recensione, di cui vi proponiamo un breve estratto: “Arrivato con l’arduo compito di chiudere il secondo anno di vita di Nintendo Switch, Super Smash Bros. Ultimate ha immediatamente mostrato come si sia lavorato tanto sulla quantità quanto sulla qualità: l’offerta è sensazionale, con ben 74 (74!) personaggi giocabili e oltre 100 arene dove combattere. Alle classiche modalità si è poi aggiunta La Stella della Speranza, un’avventura lunga e complessa, capace di spingere i giocatori a migliorarsi per superare i nemici più difficili. Se non fosse per un online che mostra alcune lacune e qualche minuscolo calo di frame nei momenti più concitati, avremmo parlato di un videogioco pressoché perfetto. Ciononostante, Super Smash Bros. Ultimate rimane forse il picchiaduro migliore degli ultimi dodici mesi e il futuro sembra roseo, con un competitivo già strutturato e nuovi personaggi in arrivo.”