SuperStation One è una PlayStation moderna da 149$ che legge i giochi nativamente

La SuperStation One, una nuova console retrò, compatibile con i giochi della prima, gloriosa, PlayStation, sarà presto disponibile sul mercato al prezzo di $149. Basata sul progetto open-source MiSTer FPGA, la console è stata annunciata dallo YouTuber Taki Udon sul social network Bluesky.

Questa console esegue i giochi PlayStation in modo nativo, senza bisogno di emulazione. È compatibile con le memory card e i controller originali della prima PlayStation, permettendo agli appassionati di utilizzare gli accessori dell'epoca su un hardware moderno. Offre uscite analogiche e digitali per connettersi sia a vecchi monitor CRT che a moderni TV OLED (tramite cavo HDMI), oltre a connettività NFC, Wi-Fi e Bluetooth.

La SuperStation One offre l'esperienza PlayStation originale con funzionalità moderne

Il SuperDock associato, simile al PlayStation One Combo pack, è in pre-vendita versando un anticipo di $5 con un prezzo di listino fissato a $35. Questo dock aggiungerà il supporto per i dischi, non presente nella console base, oltre a 4 porte USB-A e uno slot per SSD m.2 2280 per espandere la memoria.

La console si rivolge principalmente a tutti quei videogiocatori cresciuti con la PlayStation originale, oltre che a quegli amanti del retrogaming che vorrebbero una soluzione "attuale" per fruire dei vecchi giochi su hardware odierno. Il prezzo di $149 per la sola console, più $35 per il dock opzionale, porta il costo totale a circa $184, che per molti potrebbe sembrare alto ma considerando i prodotti equivalenti realizzati da Analogue, si tratta ancora di un prezzo ocmpetitivo.

Aggiungendo controller e accessori economici, si può ottenere l'esperienza PlayStation completa per circa $250. Gli appassionati più nostalgici potrebbero persino considerare l'acquisto di un TV CRT da 43 pollici per ricreare fedelmente l'atmosfera dell'epoca.

La SuperStation One rappresenta quindi un'interessante opportunità per rivivere i classici PlayStation e condividerli con le nuove generazioni, unendo la fedeltà all'hardware originale con alcune comodità moderne.