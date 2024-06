Svariati remake di Assassin's Creed in arrivo, lo conferma Ubisoft

Nel corso di una recente intervista pubblicata sul sito ufficiale di Ubisoft, il CEO Yves Guillemot ha annunciato piani entusiasmanti per il futuro della celebre serie di videogiochi Assassin’s Creed. Tra questi, spiccano i remake di alcuni titoli passati, che permetteranno di esplorare nuovamente alcuni mondi che, secondo Guillemot, "sono ancora estremamente ricchi".

Nonostante non sia stato rivelato il numero esatto di remake previsti né i titoli specifici che saranno rivisitati, è chiaro che l'intenzione di Ubisoft è quella di rivitalizzare esperienze familiari agli appassionati, introducendo al contempo tecnologie e modalità di gioco aggiornate. Tra i possibili candidati per un remake, molti fan hanno già mostrato un particolare interesse per Assassin's Creed 4: Black Flag, amatissimo capitolo della saga ambientato in epoca pirata, il cui sviluppo originale fu curato da Ubisoft Singapore.

Il CEO ha, inoltre, evidenziato come l'impegno dell'azienda non si limiti alla sola riproposizione di vecchi successi: "Abbiamo l'obiettivo di pubblicare giochi di Assassin's Creed più regolarmente, ma vogliamo che ogni uscita offra una varietà di esperienze, evitando ripetitività anno dopo anno". In questo contesto si inseriscono le prossime uscite di titoli inediti come Assassin’s Creed Hexe e Assassin's Creed Shadows, quest'ultimo atteso per novembre, che promette un'avventura in Giappone con una storia a doppio protagonista.

In aggiunta, Ubisoft sta lavorando su Assassin’s Creed Infinity, una piattaforma destinata a collegare diverse esperienze di gioco sotto un unico ecosistema. Questo progetto segna un ulteriore passo avanti nell'evoluzione del franchise, proponendo un'innovativa integrazione tra i diversi capitoli della serie.

Insomma, la visione di Ubisoft per i suoi titoli più noti appare quindi focalizzata su un equilibrio tra innovazione e valorizzazione del patrimonio ludico precedentemente sviluppato. Con una strategia che abbraccia sia la nostalgia che la novità, l'azienda sembra intenzionata a mantenere alto l'interesse dei suoi numerosi fan, continuando a sorprenderli con esperienze di gioco sempre diverse e immersiva.